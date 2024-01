Victoria Federica, la primera en felicitar a Don Juan Carlos antes de su gran fiesta de cumpleaños: "Te quiero, abuelo"

La primera en llegar a Abu Dabi para festejar junto a Don Juan Carlos su cumpleaños ha sido la Infanta Elena. Su hija, Victoria Federica, ha optado por, de momento, enviarle un cariñoso mensaje a través de sus redes sociales: "Felicidades, abuelo. Te quiero".

La hija de la Infanta Elena y de Jaime de Marichalar ponía rumbo a los Emiratos Árabes el pasado viernes, para participar en la famosa fiesta por el 86 cumpleaños del monarca y que tendrá como temática: Marbella. Allí la esperan ya no solo su madre, sino también su hermano que desde hace un tiempo se trasladó a Abu Dabi no solo para estar más cerca de su abuelo, sino para también trabajar. En breve llegarán la Infanta Cristina, con sus hijos Irene y Pablo. Además está prevista la asistencia de hasta ochenta invitados entre los que no faltarán Pedro Campos, Carlos Herrera, Alicia Koplowitz y Mario Vargas LLosa. La música correrá a cargo de Los del Río, con los que el monarca mantiene una excelente relación.