Leonor: mini vacaciones privadas antes de ir al Ejército

No será un descanso largo. Tras el tradicional posado (diez años ya de una foto en la que solo aparecen los Reyes con sus hijas), la recepción de la sociedad balear en Marivent y la entrega de trofeos de la 41 regata de vela, los Reyes dan por concluida su agenda oficial en Palma de Mallorca. Este pasado lunes han comenzado su semana de vacaciones privadas y como en años anteriores no habrá constancia de su destino, a no ser que se filtre algún detalle, cosa que ha ocurrido con anterioridad. Recordemos que en 2011, una turista hizo unas imágenes de la Reina Letizia en bikini en las islas griegas. En junio de 2021, salió a la luz que la monarca se fue de vacaciones con sus hijas y su madre, Paloma Rocasolano, al Algarve portugués. Sin embargo, en 2015 fueron a Estambul, ya que son unas enamoradas de Turquía, y en 2017, estuvieron en la Costa Azul. Este año, con una Europa ardiente y un Mediterráneo más que caldeado, no sabemos si la familia optará por sus tórridas aguas para relajarse o huirá a otras latitudes más benévolas.

El rey Felipe, la princesa Leonor, la reina Sofía, la infanta Sofía, la reina Letizia e Irene de Grecia a la salida del restaurante Mia, situado en el Portitxol, en Palma, donde han cenado el sábado. Ballesteros EFE

Mientras la Princesa de Asturias cuenta los días para incorporarse a la Academia Militar de Zaragoza, el próximo 17 de agosto, su padre entrará a trabajar dos días antes. El 15 de agosto el Rey asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente de Paraguay. Todo apunta a que el monarca regresará solo a Marivent (y no a Zarzuela), ya que mientras que su primogénita se estrena en la vida militar, ese mismo 17 de agosto se constituyen Las Cortes para una investidura incierta. El palacio mallorquín le proporcionará la concentración necesaria para el complejo asunto de la formación de Gobierno. Finalmente, el 29, la Infanta Sofía podrá rumbo a dos años de internado en el UWC Atlantic College de Gales, donde cursará bachillerato internacional. Una última quincena de agosto cargada de acontecimientos muy relevantes para la Familia Real y para el país, que aún no tiene claro quién será su presidente.

Posado de la Familia Real en los jardines de Alfabia en Buñola (Mallorca). Felipe VI, Leticia, Leonor y Sofía visitan el conjunto histórico en plena sierra de Tramuntana cerca de la población de Soller Alberto R. Roldán La Razón

La Heredera al trono de España, que ha afrontado unas vacaciones públicas con un perfil muy bajo y pocos guiños para la opinión pública sobre su personalidad como ha hecho otros años, pone el pistoletazo de salida a una etapa que aspira a ser una más con sus nuevos compañeros de promoción en Zaragoza. Esta podría ser una de las explicaciones al perfil bajo de sus vacaciones en Marivent. La Princesa no ha apostado por acrecentar su cara pública y quiere integrarse en la rutina de la Academia Militar de Zaragoza, un segundo plano discreto –en la medida de lo posible– como el que siguió durante su estancia en UWC Atlantic College de Gales.

Leonor se incorporará con los cadetes de primer año en el Ejército de Tierra, pero tras la jura de bandera que se lleva a cabo en el primer trimestre de año, completará el curso académico con los compañeros de segundo curso. Será en la Escuela Naval, donde estudie tercero, y en San Javier, Murcia, donde haga cuarto. De esta forma, la hija de Felipe VI tendrá, igual que su padre, formación en los tres ejércitos y recibirá su despacho de teniente de los ejércitos de Tierra y Aire y alférez de navío de la Armada. Lo que no se sabe aún es si la Princesa será piloto de helicóptero como su progenitor. Felipe VI, este mismo junio, renovó, como hace cada año, su título en el Centro de Medición de Medicina Aeroespacial de Torrejón, Madrid