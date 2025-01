Marius Borg regresa a Noruega con polémica, pero también con nueva novia

El 2024 ha sido especialmente convulso para la familia real noruega. Lo que podría entenderse por un día feliz, la boda de Marta Luisa de Noruega, vino acompañado de polémica. Pero no tanta como la que ha protagonizado Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit, que ha pasado incluso por prisión provisional por sus numerosos desmanes. Detenido en varias ocasiones por supuesto delito de violencia de género a su exnovia, saltarse la orden de alejamiento, presunta agresión sexual a otras jóvenes y más problemas con las drogas… La familia está preocupada y no sabe muy bien qué hacer para ayudarle o, simplemente, para que deje de acaparar titulares. Pero parece que el 2025 ha comenzado algo más tranquilo y en estas tres semanas que llevamos aún no ha sido detenido. Además, parece que ha encontrado de nuevo el amor y que su vida se encamina, aunque todos temen que sea tan solo un espejismo.

Picture taken on June 16, 2022 in Oslo, Norway, shows Marius Borg Høiby sitting next to his mother Norwegian Crown Princess Mette-Marit. Norwegian police said on November 19, 2024 that the 27-year-old son of Norwegian Crown Princess Mette-Marit had been arrested on suspicion of rape.

Es larga la lista de cargos que pesan sobre el hijastro del príncipe Haakon de Noruega, que aún debe responder ante la justicia por sus acciones delictivas. Antes ha querido sanar sus adicciones en un centro de rehabilitación de Reino Unido, lo que le ayudará en su defensa ante el juez. Eso sí, o ha tenido mucha suerte en tiempo record o ha preferido interrumpir el programa. Sea como fuere, lo cierto es que ya está de regreso a Noruega, donde ya ha sido visto en su vuelta, y lo hace muy bien acompañado. Y es que desde la prensa noruega se asegura que ha encontrado de nuevo el amor. Como prueba, dos fotografías publicadas en el medio ‘Se og Hør’ que muestran cómo llegaba de Londres cargado de maletas. Se fijaron mucho en la joven con la que habría pasado sus días en la capital británica y que le acompañó hasta suelo noruego.

La princesa Mette-Marit y su hijo, Marius Borg Gtres

Se la identifica ya como su novia sin miedo a equivocarse. Se asegura que Marius Borg inició el contacto con ella antes de emprender su periplo a Reino Unido. Quiso emplazar aquí su rehabilitación por el abuso de drogas, el cual planteó el pasado mes de agosto. Eso sí, tardó hasta diciembre en animarse a dar el paso definitivo, después de estar en prisión preventiva, para un mes después estar ya de vuelta a su casa. Desde el citado medio noruego no especifican si el regreso del hijo díscolo de la princesa Mette Marit es definitivo o se trata tan solo de una visita, en un alto en su tratamiento de desintoxicación. Tampoco saben si ha terminado su cura en la clínica o ha decidido paralizarla. Tiene por delante un oscuro horizonte judicial, con varios juicios en su contra, pero parece que ha encontrado un hueco para el amor, para apostar por el futuro y, quién sabe, quizá con el firme deseo de hacer esta vez las cosas mejor que antes.