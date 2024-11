El errante pasado del padre de Marius Borg: “Alcohol y drogas circulaban en grandes cantidades”

La polémica se ha instalado en el palacio de la Familia Real de Noruega, por culpa del primogénito de la princesa Mette-Marit, Marius Borg. El joven desde siempre ha sido considerado la oveja negra de la familia, protagonizando escándalos por sus desmanes. Nada comparado con lo sucedido estos últimos meses, siendo detenido en numerosas ocasiones por agredir física y psicológicamente a su exnovia, acusado de un delito de violencia de género, saltarse las órdenes de alejamiento y ahora también porsu supuesta implicación a la violación de varias jóvenes. Ha pasado varias noches en prisión preventiva, pero ha logrado salir. Pero no elude la polémica y el foco sigue puesto en él y todo lo que le rodea. Así, desde la prensa francesa se ha desviado la atención en su padre, Morten Borg, quien fuese el primer marido de la actual esposa del príncipe Haakon de Noruega.

La princesa Mette-Marit y su hijo, Marius Borg Gtres

Mucho se ha achacado a Mette-Marit los problemas de su hijo con la justicia, recriminándole que se haya ido del sendero cuando se le ha dado una privilegiada vida. Pero pocos eran los que le atribuían el mismo presunto fracaso al padre, con idéntica responsabilidad que la madre. Han sido desde la revista gala ‘Point de Vue’ donde se ha planteado esta posibilidad, echando un vistazo al “truculento pasado” del padre de Marius Borg. Tratan de acercarse a la idea de que los errores de los padres hayan podido marcar la personalidad del hijo, centrando su atención en “los agitados años de juventud de Morten Borg y Mette-Marit”.

“Estamos a finales de los años 90. Oslo es una de las capitales europeas de la música house y el techno. Discotecas, bares y fiestas rave acogieron a los aficionados a este tipo de música electrónica. Entre ellos, John Ognby, su novia Mette-Marit Tjessem y su mejor amigo, Morten Borg. Mette-Marit tiene 25 años, John es 15 años mayor. Tiene dinero y le gusta la fiesta”, destacan desde el controvertido reportaje de la revista francesa, donde se quiere plasmar la idea de cómo sus días estaban plagados de fiestas, desdibujándose los límites del fin de semana: “El alcohol y las drogas circulaban en grandes cantidades”. Ahí es cuando comienza la historia de amor de la ahora princesa con el que fuese padre de su primer hijo, mejor amigo de su novio Dj con su propio pasado oscuro, con dos ingresos en prisión en su currículo.

Morten Borg Høiby Instagram

La revista ‘Point de Vue’ no deja en buena posición a las exparejas de la princesa Mette-Marit, aunque tampoco ella sale del todo bien parada. Su romance con Morten Borg duró apenas unos meses, llegando a su final en 1997 cuando Marius Borg aún no había nacido. Acordaron la custodia, que recaía íntegramente en ella, mientras que el padre gozaría de la compañía de su vástago tan solo dos fines de semana al mes. Parece que lo suyo, en lo amoroso, no funcionó, como padres han hecho lo que han podido, pero sí que siguen teniendo una buena amistad, como así destacan desde el citado medio: “Morten Borg aceptó perfectamente la relación de la princesa. Incluso fue uno de los invitados a la catedral de Oslo para la boda del heredero y su novia, celebrada el 25 de agosto de 2001”. Él, por su parte, se casó con la modelo Celine Majtabi en 2004, con la que tuvo un hijo, dándole otro hermano a Marius. Este matrimonio se rompió en 2019, tras quince años de unión.