Mary de Dinamarca, rota en lágrimas en público tras su polémico comunicado

Ayer, 24 de febrero, se cumplieron tres años desde que las tropas rusas invadieron parte del territorio ucraniano, iniciando un conflicto que se ha cobrado miles de vidas y que ha vuelto a hacer de Europa un territorio de guerra tras años de paz.

Fueron muchas las ciudades del Viejo Continente que programaron actos y homenajes en recuerdo a las víctimas del conflicto, como el que tuvo lugar en la iglesia de Holmen en Copenhague. El servicio religioso, organizado a petición del Parlamento, contó con la presencia de los Reyes Federico X y Mary, recién llegados de un viaje a Australia, la tierra natal de la monarca, que suscitó algo de polémica por no reflejarse en la agenda oficial.

Tampoco fue bien recibido por la opinión pública danesa que el príncipe Christian, de solo 19 años, se quedara al frente de la Corona durante la ausencia de sus padres. Una controversia que requirió la emisión de un comunicado urgente por parte de los Reyes.

A través del medio “Billed-bladet” se informó de que su viaje a Australia estaba planificado, sería de corta duración y obedecía a importantes razones familiares.

El suegro del rey Federico de Dinamarca lleva varios años aquejado de problemas de salud, motivo por el que ya en 2022 no acudió a la confirmación de Josephine, hija de los monarcas. En ese momento, Mary explicó que “lamentablemente mi padre no viene. Se está convirtiendo en un caballero mayor y no se encuentra lo suficientemente bien como para emprender el largo viaje de regreso a Dinamarca para recibir la confirmación, pero está con nosotros en nuestros corazones”.

Federico X y Mary de Dinamarca en los actos por el aniversario de la invasión rusa a Ucrania Gtres

Desde entonces, los viajes de Mary de Dinamarca a su país de origen son cada vez más frecuentes. En noviembre pasado, lo hizo acompañada de Josephine ya que en aquel momento, Federico X se quedó en Dinamarca.

Ya de regreso en su tierra, el homenaje por el comienzo de la guerra en Ucrania ha sido la primera cita pública de los Reyes, y Mary no disimuló sus sentimientos durante el servicio religioso. La Reina no pudo contener las lágrimas, un gesto que viene a reflejar la emoción de todo un continente que aspira a poner fin cuanto antes a un conflicto que atenta contra los valores europeos. “Rusia está intentando con brutalidad someter a los ucranianos e imponerles un régimen que no quieren. Por lo tanto, la guerra de Ucrania es también nuestra guerra. Junto con otras sociedades democráticas decimos no a la ley del más fuerte”, expresó el presidente del Parlamento danés, Søren Gade.