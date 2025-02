Comunicado urgente de la Casa Real danesa sobre la inesperada marcha de Mary de Dinamarca del país

Los reyes de Dinamarca viajaron hace unos días a Australia. Un viaje que no ha estado exento de polémica al no hacerse público y al dejar al príncipe Christian al frente de la Corona durante su ausencia. Además, aumentaba la preocupación por el estado de salud de John, el padre de Mary de Dinamarca.

Ante el revuelo generado, la Casa Real danesa se ha visto en la obligación de pronunciarse al respecto. Ha sido a través del medio "Billed-bladet", desde donde la institución ha informado de que el viaje de Federico y Mary de Dinamarca a Australia estaba planificado y que será de corta duración.

El suegro del rey Federico de Dinamarca lleva varios años aquejado de problemas de salud motivo por el que ya en 2022 no acudió a la confirmación de Josephine, hija de los monarcas. En ese momento, Mary explicó que "lamentablemente mi padre no viene. Se está convirtiendo en un caballero mayor y no se encuentra lo suficientemente bien como para emprender el largo viaje de regreso a Dinamarca para recibir la confirmación, pero está con nosotros en nuestros corazones".

Desde entonces, los viajes de Mary de Dinamarca a su país de origen son cada vez más frecuentes. En noviembre pasado, lo hizo acompañada de Josephine ya que en aquel momento, Federico X se quedó en Dinamarca.

Se desconoce cuándo Mary estará de regreso en Dinamarca. La fecha en la que tiene prevista su aparición pública es el próximo 24 de febrero, cuando acuda junto al rey a un servicio religioso por el aniversario de la invasión de Ucrania.