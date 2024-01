El ex mayordomo de Lady Di asegura que recibe visitas del fantasma de la princesa

Paul Burrell fue durante años asistente, confidente, mayordomo y mejor amigo de la princesa Diana de Gales. Ahora, el ayudante de Lady Di ha tenido que pedir ayuda a expertos en lo paranormal pues asegura que recibe "visitas" del fantasma de la princesa.

Burrellha pedido ayuda a los conductores del programa de televisión Help! My House Is Haunted (¡Ayuda! ¡Mi casa está encantada!) para demostrar sus afirmaciones. El asistente de Diana y su marido, el abogado Graham Cooper, aseguran que reciben esas visita en forma de ruidos, sombras e incluso humo misterioso.

Los expertos en parapsicología acudieron al hogar de la pareja y consiguieron captar lo que ellos consideran que era un mensaje de la propia Diana, el el que se le escucha, riendo, palabras como "Francia" o "lo siento". Con respecto al significado de esas palabras, Burrell lo asocia al momento en el que él fue a atender el cadáver de la exesposa de Carlos III, tras fallecer en París.

"Si mi Princesa quisiera decirme algo, creo que acudiría a mí", aseguró Burrell en el programa.