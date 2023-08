26 años sin Diana de Gales: estas son algunas de las teorías conspiratorias sobre su muerte

Hoy, 31 de agosto, hace 26 años que falleció la icónica Lady Di. La trágica muerte de Diana de Gales aun es recordada por todos. La noche del 30 de agosto de 1997, Diana y su pareja, Dodi Al Fayed, huyeron en su coche de los paparazzi que querían captar su atención. Debido al exceso de velocidad dentro del túnel de L' Alma en París, ambos sufrieron un fatal accidente. Lady Di falleció tres horas después en el Hospital Pitié-Salpêtrière.

Esa es la versión oficial sobre la muerte de la joven Diana que falleció con tan solo 36 años de edad, dejando a todo Reino Unido conmocionado. No obstante, hay muchas personas que aun 26 años después siguen hablando de teorías conspiratorias sobre su muerte. Pues en aquel momento, fueron muy pocas las personas que se creyeron esa teoría. Pues en realidad muchos pensaban que alguien había provocado ese accidente con la intención de que ambos murieran en el instante.

Estas son las teorías sobre la muerte de Diana de Gales

Antes de relatar las diferentes teorías conspiratorias, es necesario apuntar que hay numerosos informes e investigaciones que se realizaron después y que apuntan a un fatal accidente de tráfico debido a que el conductor había consumido alcohol esa noche.

La primera de las teorías apuntaba a que Diana de Gales estaba embarazada de su entonces pareja, un empresario egipcio. Una situación que creían que no gustaba a la corona inglesa porque "no podían aceptar que un musulmán egipcio pudiera algún día ser el padrastro del futuro rey de Inglaterra", tal y como explicó Mohamed al-Fayed, padre del novio de Lady Di. Además, en aquel momento se rumoreaba que podría estar embarazada, motivo por el que muchos creyeron que podían haber mandado matarla. Sin embargo, en el examen que se le hizo post-mortem no hubo ninguna prueba que apuntara a que estaba embarazada.

La segunda teoría tiene que ver con una carta que escribió la misma Diana y que le entregó a su mayordomo para que la custodiara. En la misma decía que "alguien está planeando un accidente en mi automóvil: un fallo en los frenos y una lesión grave en la cabeza para dejar el camino despejado para que Carlos se case". Sus argumentos eran fundamentados, pues había sufrido problemas con su coche y además su guardaespaldas murió en un accidente de tráfico, lo que ella pensó que era una conspiración.

La tercera de las teorías sobre la muerte de Lady Di habla sobre Henri Paul, el jefe de seguridad del Hotel Ritz de París, que conducía el coche esa noche. Pues muchos pensaron que él causó el accidente intencionalmente porque podía haber trabajado para los servicios de seguridad de Francia o Reino Unido.

Los paparazzi también fueron objeto de estudio en las investigaciones. Por lo que también son una teoría más sobre el fallecimiento de la madre del Príncipe Harry y Guillermo, Príncipe de Gales. Muchos pensaban que los paparazzi habían tenido algo que ver con el objetivo principal: que se produjera el fatal accidente. Sin embargo, todas las pruebas apuntaban a que ellos solamente estaban haciendo su trabajo.

Otra de las teorías que más se ha tenido en cuenta es la atención hospitalaria que recibió Diana de Gales después del accidente en el hospital francés. Muchos pensaron que no había sido tratada correctamente, motivo por el que habría muerto finalmente.

Otras teorías se refieren a que había algo alterado en el vehículo en el que viajaban o a que había destellos brillantes y vehículos extraños en el túnel.

Todas estas teorías fueron analizadas por el diario Daily Express en colaboración con el empresario Mohamed al-Fayed (padre de la pareja de Lady Di en esos momentos) en la llamada Operación Paget. Sin embargo, aunque la investigación duró varios años y costó mucho dinero, se dedujo que este tipo de teorías no tenían ningún tipo de fundamento.