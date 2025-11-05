La prensa francesa elogia a la Reina Letizia el día de la publicación de las memorias del Rey Juan Carlos: "Es el centro de atención"

Este 5 de noviembre ha llegado a las librerías galas “Reconciliación”, las primeras y más sinceras memorias del Rey Juan Carlos I, escritas en primera persona pero con la colaboración de la francesa Laurence Debray. Habrá que esperar un mes hasta que la biografía se publique en España, pero los detalles más jugosos ya se han ido desgranando desde la semana pasada, cuando vieron la luz algunos adelantos del libro.

Uno de los episodios más llamativos es el que dedica a la Reina Sofía, la que mejor parada sale de las 512 páginas de sus memorias. “España no habría podido tener una Reina más abnegada e intachable. Tenemos caracteres complementarios, ella es más metódica y yo más espontáneo. En muchos aspectos somos diferentes, pero compartimos el mismo sentido del deber, de la Corona, del honor, de la amistad, de la devoción por nuestros hijos y nietos”, escribe sobre su mujer.

La publicación de las memorias ha coincidido con la visita de Estado del Sultán de Omán a España, a quien se le ofreció una suntuosa cena de gala en el Palacio Real de Madrid este 4 de noviembre. La Reina Letizia se decantó por un vestido azul noche de The 2nd Skin Co., una de sus piezas más recordadas y aplaudidas. Además, se coronó con la espectacular Tiara Rusa, también conocida como la tiara de María Cristina, una pieza histórica realizada en platino, diamantes y perlas.

Un look regio y espectacular que ha llamado la atención incluso allende las fronteras españolas. La revista francesa “Point de Vue” publica que la Reina Letizia lució “radiante” con la tiara y su cabello largo ondulado, acaparando todas las miradas: “Es el centro de atención en el banquete de Estado”.

Precisamente, en sus memorias, el Rey Juan Carlos también dedica unas cuantas líneas a su nuera. Confirma lo que hasta entonces era solo un rumor: que nunca tuvieron una relación cercana y que la simpatía mutua brillaba por su ausencia: “Tengo un desacuerdo personal [con ella]. No contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares”.

Un clima de tensión familiar al que no ayudará la publicación de sus memorias, una decisión libre pero controvertida en el seno de la Familia Real, que hubiera preferido que el Rey Juan Carlos I guardara silencio y mantuviera el papel discreto y alejado de la Corona que le ha caracterizado desde que se marchó a Abu Dabi. Mientras, doña Letizia desvía el foco como mejor sabe: con estilo.