Meghan Markle y el “instinto mamífero” que le hizo luchar por sus hijos

Mientras todas las miradas en Reino Unido están puestas en la desaparición de Kate Middleton, la que siempre se ha visto como su rival pública, Meghan Markle, ha hablado sin tapujos para centrar en ella toda la atención. La princesa de Gales continúa centrada en recuperar la salud tras su misteriosa cirugía abdominal, al igual que hace el rey Carlos III de Inglaterra con su propia batalla contra el cáncer. Pero para la duquesa de Sussex lo que suceda al otro lado del charco no le es un problema, al menos no inmediato, de ahí que haya querido reconducir la conversación a su propia situación. A su sufrimiento. Aunque sea pasado.

Tanto el príncipe Harry como su esposa continúan afrontando retos en público, sin intención alguna de hablar demasiado sobre la salud de los Windsor. Así ha vuelto a suceder con Meghan Markle durante su último acto en Austin, Texas, con motivo del Festival SXSW, donde ha participado en un coloquio en el que la salud mental ha tomado gran importancia. Así, ella misma ha recordado algunos de los momentos más duros que vivió siendo víctima de un acoso que califica de “cruel”, sobre todo teniendo en cuenta que le pilló estando embarazada. Una situación que le hizo llegar al límite de sus fuerzas y que le obligó a tomar drásticas decisiones, entre ellas emplazar su familia alejada del foco de la polémica y también reducir su actividad en redes sociales para no exponerse a más al odio que recibía y que ponía en peligro su bienestar emocional.

“La mayor parte del acoso y el abuso que viví en las redes sociales y en línea fue cuando estaba embarazada de Archie y Lilli y después, cuando eran recién nacidos”, confiesa Meghan Markle, que no logra comprender por qué ha despertado tanta ira entre los británicos desde el mismo instante en el que apareció junto al príncipe Harry. Un odio que se fue intensificando con el paso del tiempo y que, según ella, vivió sus peores momentos cuando estaba embarazada de sus hijos: “Simplemente pienso en eso y no comprendo por qué la gente puede odiar tanto. No es ser malo, es ser cruel”, exponía ante la actriz Brooke Shields y la periodista Katie Couric, presentes en la charla.

El príncipe Harry y Meghan Markle han protagonizado diferentes proyectos mediáticos en los últimos años Gtres

Esta situación hostil le hizo tener que tomar las riendas de su propia vida. Especialmente por un mero instinto de supervivencia que iba mucho más allá de ella, pues luchaba para proteger a sus hijos. Así, Meghan Markle detalla cómo descubrió que “un instinto mamífero se activaba y hacía todo lo posible para proteger a mi hijo y, como resultado, protegerte a ti misma también”. Esto fue lo que desencadenó su deseo de regresar a Estados Unidos y romper lazos con la familia real británica, algo a lo que el príncipe Harry accedió para evitar que la historia se repitiese y el fatal desenlace de su madre no volviese a suceder. Era su principal temor, como así ha declarado en sus memorias y en varias entrevistas. Y no se arrepiente. Ahora apoya a su mujer en su lucha por contar la verdad, liberarse de los miedos y criar a sus hijos en libertad, lo que solo podía suceder alejados de la sombra de palacio.