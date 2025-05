El nuevo documental con el príncipe Guillermo en la BBC tras la polémica entrevista del príncipe Harry

No ha pasado ni un mes desde que el príncipe Harry volvió a dinamitar su relación con la familia real inglesa tras su polémica entrevista en la BBC. Confirmó lo que hasta entonces solo era un secreto a voces, sincerándose sobre las tensiones que les dividen y lo mucho que le gustaría repararlas. “Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando, la vida es preciosa”, reveló emocionado.

Su intervención en la cadena pública no hizo más que acrecentar el cisma que le separa de los Windsor, que rechazan el espectáculo y abogan por la máxima discreción. “No hay ninguna confianza y la familia cree que no es posible tener conversaciones privadas con Harry”, comentó una fuente muy cercana a Buckingham a la revista “Hello!”.

El nuevo proyecto del príncipe Guillermo con la BBC

Pocas semanas después, la BBC vuelve a contar con uno de los hijos de Carlos III para un proyecto, aunque con un tono mucho más amable y filantrópico. El príncipe Guillermo se ha convertido en el narrador de “Guardians”, un documental de seis capítulos que se emite a partir de hoy en el canal de Youtube de la cadena que narra el día a día de hombres y mujeres que arriesgan sus vidas para proteger la biodiversidad, los guardabosques.

“He tenido la suerte de viajar a África muchas veces a lo largo de los años, y este continente ocupa un lugar muy especial en mi corazón”, dice el príncipe Guillermo sobre el continente, que considera “uno de los últimos grandes territorios salvajes aún intactos en nuestro planeta”.

El compromiso con la preservación del medioambiente siempre ha formado una parte importante de la agenda de los príncipes de Gales, pero ha ido a más en el último año, después de que Kate Middleton enfermara de cáncer.

El contacto con los espacios naturales sirvió a la princesa como vía de escape en sus peores momentos, y desde entonces hace hincapié en el importante papel sanador que el medioambiente puede tener para los seres humanos.

Durante la Semana de Concientización sobre la Salud Mental en Reino Unido, las redes sociales oficiales de los príncipes de Gales se llenaron de vídeos en los que Middleton ensalzaba a la naturaleza como su “santuario” en el último año. “El mundo natural nos enseña sobre resiliencia, equilibrio y renovación”, decía la esposa de Guillermo.

Ahora, su marido recoge su testigo y se convierte en parte importante de un documental que pone en valor el trabajo de quienes luchar por preservar nuestro mayor legado, el planeta Tierra.