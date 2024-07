Una nueva biografía destapa la separación de Kate Middleton y el príncipe Guillermo

El interés que despiertan los miembros de la realeza se ve reflejado en la ingente cantidad de biografías que se publican sobre ellos. Autorizadas o no autorizadas, todas prometen poner al descubierto una faceta no conocida del personaje en cuestión, o aspectos de su vida que todavía no han visto la luz. Lo de que "ya está todo el pescado vendido" no encaja con los príncipes, reyes o duques, y nunca parece haber memorias suficientes para saciar la sed de chismorreo que reclaman las clases populares.

En Reino Unido, el último en ofrecer una "nueva" mirada de la historia de Kate Middleton ha sido el periodista Robert Jobson, que este jueves 1 de agosto publica "Catherine, the Princess of Wales, the Biography". Aunque el libro aún no ha visto la luz, sí se han adelantado algunos fragmentos en "The Daily Mail", entre los que destacan la supuesta separación que se produjo entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton tiempo antes de darse el "sí, quiero".

Ocurrió en 2007, cuando todavía eran jóvenes. Por lo visto, el futuro rey de Inglaterra no estaba seguro de su relación con Middleton, y decidió romper con ella tras una conversación telefónica de treinta minutos. "Fue un golpe devastador para Catherine, que se sintió doblemente decepcionada por haber sido abandonada por teléfono. Aunque no era la primera vez que William ponía punto final a su relación, se sintió como si fuera el momento definitivo", cuenta el escritor.

Kate Middleton y el príncipe William Alberto Pezzali Agencia AP

Pasaron varios meses separados, intentando rehacer su vida y divirtiéndose en los locales más exclusivos de Londres, pero todo el mundo conoce el final de la historia: la reconciliación no tardó en llegar, y lo hizo, según el autor de la biografía, de la forma menos romántica posible, en una fiesta de disfraces.

El anfitrión era un amigo común y decidió invitarles a los dos, premio permiso de ambos. Middleton iba vestida con un disfraz de enfermera con medias de rejilla, y el príncipe con un casco de policía. "Pasaron la primera parte de la velada conversando profundamente antes de ir a la pista de baile, donde terminaron besándose. Cuando sus amigos bromearon sobre que deberían conseguir una habitación, se fueron juntos", relata Jobson.

Ataques a los Sussex

Teniendo en cuenta los lazos del periodista que firma la nueva biografía de Kate Middleton con "The Daily Mail", tabloide enemigo de Meghan Markle y el príncipe Harry, no es de extrañar que entre sus páginas se incluyan episodios repletos de ataques contra los duques de Sussex.

Kate Middleton y Meghan Markle en imagen de archivo 08/09/2022 CONTACTOPHOTO CONTACTOPHOTO

Jobson los señala como los culpables del distanciamiento familiar, y asegura que fueron su entrevista ante Oprah Winfrey y la publicación de "Spare" -las memorias autorizadas del príncipe Harry- las que abrieron un cisma que todavía hoy parece imposible de cerrar.