El príncipe William y Kate Middleton comparten una foto inédita de su boda que hace saltar las alarmas

La Familia Windsor se enfrenta a momentos muy delicados tras la confesión de Kate Middleton sobre su tratamiento de cáncer. En un día de celebracioneque se mezcla con la preocupación por su estado de salud, los Príncipes de Gales han compartido con todos sus seguidores una fotografía inédita de su boda para conmemorar su decimotercer aniversario. Y aunque la imagen perseguía ser conciliadora y centrarse simplemente en este gran día que comparten juntos, ha sido inevitable que las redes sociales estallaran en preocupación por otro de los post de Kate, pero esta vez sin que fuera por una imagen retocada digitalmente.

El príncipe William y Kate Middleton mostraban al mundo una emotiva escena que tuvo lugar justo después de undefined el 29 de abril de 2011. Millie Pilkington es la fotógrafa que firma esta foto en blanco y negro donde el hijo de Carlos III sujeta de las caderas a su esposa. Junto a la imagen se puede leer “¡Hoy hace 13 años!” para conmemorar todo lo que han vivido y superado durante su matrimonio. Sin embargo, a sus seguidores les ha pillado esto por sorpresa y el primer pensamiento no ha sido precisamente de felicidad. Un ligero detalle que ha hecho que todos se lleven las manos a la cabeza: el posado es en blanco y negro. Rápidamente la publicación se ha llenado de comentarios recriminando que se haya escogido una fotografía como esta “¿Por qué blanco y negro?”, “Foto en blanco y negro. Esto me asusta”, “Casi me da un ataque por la foto en blanco y negro”, decían algunos de los usuarios de la red. Al parecer, el sentimiento generalizado que ha transmitido la instantánea compartida ha sido interpretada como si publicaran un homenaje a una persona que ya no está.

Aunque la pareja no suele compartir en sus redes posados por su aniversario, no sería la primera de su cuenta en blanco y negro. Por el momento, no se han pronunciado al respecto ni se espera que lo hagan, pero a pesar de la delicada salud de Kate Middleton, que ya ha empezado su tratamiento preventivo contra el cáncer, la pareja está más cerca que nunca.

En los últimos días se ha visto al Príncipe William retomando con total normalidad su agenda oficial. De este modo, hace una semana compartía un vídeo en el que apoyaba el West Midlands y su exploración de “cómo el bienestar emocional está siendo nutrido y apoyado de muchas maneras diferentes para tantas personas”. La próxima publicación programada tendrá lugar dentro de muy pocos días. El 2 de mayo su hija, la Princesa Charlotte, cumplirá nueve años y, como acostumbran a hacer en sus redes, conmemorarán la jornada con una imagen de la protagonista.