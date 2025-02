La princesa Chrisy de Grecia no quiere usar su título de princesa: el motivo

Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogianni se dieron el "sí, quiero" el pasado 7 de febrero, en Atenas. Desde entonces se ha especulado mucho sobre el título que podría llevar la nueva princesa. De hecho, la nuera de la reina Ana María ya ha sido incluido en la web de la casa real, pero sin referencia alguna al título que le corresponde como esposa de un príncipe.

La familia real no se ha pronunciado de momento sobre el tema, aunque el periodista griego Andreas Megos, sí. Según ha explicado en un post subido a sus redes sociales, Chrysi es princesa como esposa de príncipe y miembro de la familia real griega. Sin embargo, es posible que ella no lo considere así. Según el experto real, esta decisión no debe verse como un error o una omisión intencionada, ya que es algo que ha ocurrido otras veces. La esposa del difunto príncipe Miguel de Grecia, Marina Karella, tampoco quiso recibir el título de princesa tras su boda en 1955.

Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinoyannis llegando a la iglesia de San Nicolás de Rangava Gtres

Andreas Megos insiste en la importancia de respetar esta decisión. Puesto que la manera oficial de referirse a cada miembro de la familia real está detallado en la web de la casa real, Megos considera que no se debe aludir a Chrysi como princesa. Algo similar ocurre con el marido de la princesa Teodora o al de la princesa Alexia, que tampoco tienen título. No ocurre lo mismo con las esposas de Pablo y de Felipe, Marie-Chantal y Nina, que son altezas reales y tienen título de princesas de Grecia y Dinamarca al igual que sus maridos.

¿Qué ocurre con el título de Tatiana Blatnik?

Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik Gtres

Al mismo tiempo que la casa real griega confirmó el divorcio de Nicolás de Grecia de su primera esposa, Tatiana Blatnik, se dejó claro que ésta mantendría el título de princesa, aunque no aparece ya en la web oficial. De hecho nada más hacerse oficial la separación, solo se la volvió a ver en una salida oficial de la reina Ana María.

Ahora ha trascendido que el caso de Chrysi está relacionado con sus convicciones políticas (es republicana) y por respeto a la anterior esposa del príncipe Nicolás de Grecia, con la que hasta ahora mantenía una relación cordial.