Una foto para la historia: las reinas europeas del futuro

La mayoría de edad de la princesa Ingrid Alexandra de Noruega, celebrada en Oslo el pasado fin de semana, cinco meses más tarde de lo previsto por la pandemia, tiene especial importancia por ser el aniversario de una futura reina. La realeza europea se vistió de gala para celebrar la vida de Ingrid y sirvió de reencuentro no solo de su familia sino de cuatro reyes, alrededor de treinta príncipes y princesas –ocho de ellos herederos al trono– y todos sus padrinos, incluido el Rey Felipe VI, que viajó solo, sin la compañía de la Reina Letizia ni de sus hijas, aunque lo cierto es que la Princesa Leonor acababa ese día el curso escolar en el internado UWC Atlantic College de Gales.

Es curioso que Noruega sea un país que Doña Letizia aún no haya visitado nunca, teniendo en cuenta los lazos de amistad que unen al Rey con el príncipe heredero Haakon. Su ausencia estaba justificada por deberes de agenda, así como por el regreso de la Princesa de Asturias a Madrid, sin embargo, podría decirse que no es una apasionada a estas cumbres reales. Además, su visita al país nórdico podría haber propiciado su reencuentro con Mette-Marie Chantal, esposa de Pablo de Grecia y su «enemiga pública» desde que aquella saliera en defensa de Doña Sofía.

Sí acudieron los Reyes Guillermo y Máxima, con la princesa heredera Amalia; Matilde de Bélgica y la duquesa de Brabante; los príncipes Victoria y Daniel de Suecia, con sus hijos Estelle y Oscar; los grandes duques herederos de Luxemburgo y su hijo, el pequeño Charles, de dos años. También asistieron desde Dinamarca, el príncipe heredero Federico y la princesa Mary Donaldson.

Fiesta de Ingrid de Noruega FOTO: Lise Aserud AP

Una foto para el recuerdo

La fiesta royal trajo además el debut de tres futuras reinas: Ingrid Alexandra, Amalia y Elisabeth. Las herederas al trono de Noruega, Países Bajos y de Bélgica, se fotografiaron en la sala de los Pájaros del palacio de Oslo, compartiendo el momento con otros dos príncipes: Estelle de Suecia (de diez años) y Carlos de Luxemburgo (de dos). Cuatro futuras reinas y un príncipe llamado a ser gran duque, juntos por primera vez en una imagen llamada para hacer historia. Sin embargo no era una foto completa. Faltaba no solo la princesa de Asturias, sino también el príncipe Christian de Dinamarca que no asistió al encuentro real por estar de exámenes.

Quién es quién

Ingrid Alexandra de Noruega, la homenajeada el pasado fin de semana por la realeza europea, nació el 21 de enero de 2004. Segunda en la línea de sucesión al trono noruego, por detrás de su padre y por delante de su tía Marta Luisa de Noruega. Es hija del príncipe heredero Haakon de Noruega y de Mette-Marit. Es una joven tímida, amante del deporte y de los animales, que está muy unida a sus padres y a sus hermanos, sobre todo al menor, Sverre Magnus. Este año ha terminado sus estudios en el colegio público Uranienborg.

Amalia de Holanda, princesa de Orange, princesa de los Países Bajos y princesa de Orange-Nassau, es la heredera al trono de los Países Bajos. Nació el 7 de diciembre de 2003 y es la primogénita del rey Guillermo Alejandro y de la reina Máxima. Tras pasar un año sabático, Amalia decidió hace unos días que cursará en la Universidad de Amsterdam un grado interdisciplinario de Políticas, Psicología, Derecho y Económicas.

Estelle de Suecia nació el 23 de febrero de 2012 y forma parte de la Casa de Bernardotte. Tiene 10 años y es la primogénita de los príncipes Victoria y Daniel de Suecia. Segunda en la línea de sucesión al trono en su país se la conoce como «la princesa más feliz del mundo» por su eterna sonrisa. Desde los dos años acompaña a sus padres y a sus abuelos, los reyes Gustavo y Silvia, en sus actos oficiales y estudia en el Campus Manilla situado en Djurgården.

La princesa Elisabeth de Bélgica nació el 25 de octubre de 2001. Es hija de Felipe y Matilde y es una joven promesa en la que los belgas tienen puestas todas sus esperanzas de salvar a la monarquía de los últimos escándalos. Terminó su bachillerato en el Atlantic College de Gales, el mismo en el que estudia la Princesa Leonor, y su formación en la Real Academia Militar de Bruselas, y ahora está inmersa en Historia y Política en el Lincoln College de Oxford, en Reino Unido Su papel monárquico es también histórico: será la primera reina de Bélgica, puesto que, hasta 1991, una década antes de su nacimiento, las mujeres no podían heredar el trono en el país. Ella será la primera princesa en hacer uso de una nueva ley de sucesión aprobada en los noventa, que convierte al primogénito del monarca en el heredero del trono, independientemente de su sexo. Cuando su padre, Felipe de Bélgica se convirtió en rey en 2013, ella pasó a ser la duquesa de Brabante, un título que se otorga a los herederos del trono.

Leonor de Borbón, heredera al trono español

La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, nació el 31 de octubre de 2005 y es la primogénita del Rey Felipe VI y de la Reina Letizia. Con 16 años, la joven princesa ha terminado este año el primer curso de bachillerato internacional en el reputado internado UWC Atlantic College de Gales, en el que han estudiado también Guillermo Alejandro de Holanda y Elisabeth de Bélgica, y en el que cursa sus estudios actualmente la princesa Alexia de Holanda. Su formación militar sigue siendo una incógnita, pero lo cierto es que la heredera desempeña sus funciones reales y cumple con su agenda siempre que sus estudios se lo permiten.