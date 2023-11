La princesa Leonor vuelve al anonimato

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, regresó a la Academia Militar de Zaragoza el jueves pasado, tras el acto institucional donde juró la Constitución, igual que lo había hecho el Rey Felipe a su misma edad. Una fecha importante en su calendario vital desde que nació. El 31 de octubre marcaba su mayoría de edad y su compromiso como Heredera en la Jefatura del Estado, y así lo manifestó en su discurso. Igual que sucedió en el acto de Jura de Bandera, la primogénita de Felipe VI ha demostrado un equilibrio emocional importante. El común denominador de los comentarios que se han hecho en sus dos apariciones ha sido el mismo. Una imagen impecable a la que no se puede poner ni un pero, tanto por su forma de expresarse, como por la seguridad que ha mostrado en unas situaciones que no resultan fáciles para una joven que acaba de salir de su adolescencia.

Durante los últimos años, sus apariciones en los veranos de Mallorca o en los premios que llevan su nombre y su rango, Asturias y Gerona, ya mostraban a una niña tranquila, sonriente y supervisada (igual que su hermana, la Infanta Sofía) por la Reina Letizia. Las dos estaban pendientes de los gestos maternos que, a veces, eran muy visibles y otras casi imperceptibles.

Recepción oficial en el Palacio Real por la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor. Jesús G. Feria La Razón

En el caso de la Heredera, ese cambio ya se vio cuando finalizó su etapa académica en el internado de Gales. Su primera aparición pública ya mostraba lo que iba a ser la trayectoria de mujer comprometida, como quedó patente en el acto institucional. Hasta que no ha cumplido los 18 años, su vida familiar y personal no era pública. No ha habido filtraciones de cómo se desarrollaba esa existencia en el colegio. Aunque parezca difícil, las fiestas y salidas más allá del centro escolar con los compañeros de su edad tampoco han tenido difusión. Si en un primer momento de esos años infantiles hubo recomendaciones a las familias para que no se hicieran fotos en las representaciones de Navidad o fin de curso, con el tiempo fueron los alumnos los que mantuvieron esa intimidad. Lo mismos sucedió en el internado y ahora en la Academia de Zaragoza. Y de hecho no hay imágenes de Leonor más allá de las oficiales.

La nueva agenda de la Heredera tras su mayoría de edad está ya marcada. Primero militar y después el paso por la universidad. Saldrá como número uno de la promoción 2026/27 con el rango de teniente en Tierra y Aire y de alférez de navío en Marina, como informaron en su día. Toda esta preparación oficial tendrá una vida alternativa de la que tendremos constancia y que no será distinta a la de otros jóvenes de su edad, porque sus salidas no tienen por qué ser «secreto de Estado». Lo pidió ella misma en su discurso «confíen en mí». Es lo que haremos.