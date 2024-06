Lo que piensa de verdad Carlos III de que Kate Middleton elija para su regreso Trooping the Colour

Todas las miradas están puestas este sábado 15 de junio a la inminente aparición de Kate Middleton. Después de seis meses alejada del foco mediático para centrarse en su lucha contra el cáncer, la princesa de Gales participará en su primer acto oficial. Ha elegido un día importante para Reino Unido, la festividad del Trooping de Colour, en el que se lleva a cabo un desfile militar en honor al rey Carlos III de Inglaterra y su aniversario, aunque éste sea el 14 de noviembre. Mucho se ha especulado con la posibilidad de que su nuera le acompañase en el recorrido en carruaje hasta palacio, así como en el balcón de Buckingham desde donde saludarán a su pueblo. Finalmente, este viernes, por sorpresa, se confirmó su presencia.

Kate Middleton dará la sorpresa al reaparecer en tan importante cita para su suegro. Un gesto muy aplaudido por el público, pero también por el propio homenajeado de la jornada. El Rey Carlos III ha querido mostrar su agradecimiento por el bonito gesto que ha tenido con él la mujer de su hijo Guillermo. Lo hace a través de un portavoz de palacio que, en conversación con el diario ‘The Mirror’, ha trasladado su opinión sobre el paso al frente que va a dar Kate Middleton en mitad de su tratamiento de quimioterapia. “Su Majestad está encantado de que la princesa pueda asistir a los eventos de mañana y espera con ansias todos los elementos del día”, desliza el hombre de confianza del Soberano, que comparte su felicidad por el hecho de que su nuera haya encontrado la fortaleza suficiente para dar tan relevante paso en su batalla contra la enfermedad, la cual aún la tiene sumida en un complicado proceso.

La presencia de Kate Middleton es importante en esta cita de Trooping the Colour, pues es coronel de un regimiento que desfilará este sábado. No pudo acompañarles durante el último ensayo, en el que tuvo que ceder su puesto a un general de su confianza. Pero no será así en el gran día, como así anunció por sorpresa la princesa de Gales mediante un comunicado de prensa: “Estoy deseando asistir al desfile de cumpleaños del Rey este fin de semana con mi familia y espero participar en algunos compromisos públicos durante el verano”, reconocía, a la vez que quería dejar claro que su salud aún no está del todo recuperada, que le queda mucho por batallar: “Pero también sé que todavía no estoy fuera de peligro”, añadía.

Kate Middleton durante el vídeo Kensington Palace

Kate Middleton llevaba tres meses sin dar señales de vida en público. La última vez que lo hacía fue mediante un vídeo que paralizó el mundo por completo. Ese en el que anunciaba que estaba plantando cara a un cáncer del que no matizó gravedad ni tipología. Lo hacía tras meses guardando silencio y suponiendo un reto para Buckingham. Pero este viernes demostró haber aprendido de la experiencia y mediante una idílica foto bajo un árbol y junto a un arroyo, se confesó sobre su tratamiento contra la enfermedad: “Estoy progresando mucho, pero como sabrá cualquiera que esté pasando por quimioterapia, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansada y tienes que rendirte a que tu cuerpo descanse. En los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el sentirte bien”, destacaba. “En los días que me siento lo suficientemente bien, es un placer involucrarme con la vida escolar, dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positividad”, reconocía en su escrito viral, el segundo desde que se retirase por cuestiones de salud. Hoy veremos si luce un aspecto tan bueno como en la foto que compartió al anunciar que estaría arropando a Carlos III en su cita con Trooping the Colour.