Kate Middleton reaparecerá este sábado, aunque “todavía no estoy fuera de peligro”

Kate Middleton se ha vuelto a dejar ver por su propia voluntad, algo que no sucedía desde el pasado mes de marzo cuando anunció su retirada para centrarse en combatir el cáncer. Lo hace a la sombra de un árbol, al lado de un arroyo en una idílica estampa en la que opta por un atuendo casual, formado por vaqueros, camiseta blanca, deportivas y una chaqueta beige. Con esta imagen en el que se destaca su buen aspecto, se presenta ante el mundo en su cuenta personal de Twitter –ahora X- para actualizar su parte de salud y anunciar una mejoría: “Estoy teniendo un buen progreso, pero como todo el que se somete a quimioterapia, tengo días buenos y malos”, reconoce la princesa de Gales, que anuncia que su regreso a la actividad pública está más cerca de lo que se había anunciado en un principio.

“En los días malos me siento cansada y débil, y debes permitir que tu cuerpo descanse. En los días buenos, cuando me siento más fuerte, quieres aprovechar todo lo posible ese bienestar”, continúa desvelando cómo está siendo su rutina en medio del tratamiento contra el cáncer que le diagnosticaron el pasado mes de enero y del que no ha hablado de tipo, ni gravedad. De ahí que sorprenda que ahora reaparezca con nuevos detalles, como que “mi tratamiento está yendo bien y seguirá durante unos pocos meses más”, añade. Y es que ha querido dejar claro una cuestión para evitar especulaciones: “Aún no estoy fuera de peligro”.

Pese a que es positiva en su recuperación, pese a que aún no pueda cantar victoria en su batalla personal contra la enfermedad, sí que se ve capaz de anunciar un pequeño triunfo. Este es que podrá estar presente este sábado en la tradicional Trooping the Colour, desfile militar que se celebra anualmente el cumpleaños del rey Carlos III de Inglaterra, pese a que éste es el 14 de noviembre. Con él compartirá al fin espacio en uno de los momentos más esperados, cuando la familia al completo sale a saludar desde uno de los balcones del palacio de Buckingham. No se la esperaba en tan importante cita, pues incluso ella excusó su ausencia por motivos obvios cuando tampoco acudió a los ensayos finales con su regimiento. Tuvo que confiar esta labor en otro alto cargo del ejército, quien no tomará este relevo este sábado, pues la princesa de Gales se encuentra con fuerzas suficientes como para ejercer este relevante cargo.

Una vez más, como marca la tradición y como ansiaban que pudiese suceder, Kate Middleton presidirá junto a los reyes Carlos y Camilla el desfile militar. Lo hará recorriendo, esta vez en carruaje, la distancia del Mall a Trafalgar Square, dejándose querer por su pueblo hasta que recorra el camino que le lleve hasta el balcón en palacio. Será un breve momento, suficiente para comprobar en primera persona cómo se encuentra en su lucha, más allá de la nueva imagen que ha compartido con todos a través de su cuenta de X. Una fotografía que ayuda a calmar las aguas y relajar el ambiente de preocupación que le rodea estos meses, aunque a sabiendas de que suelen jugar con el Photoshop, mejor esperar a la mañana de este sábado para poder afirmar que, efectivamente, tiene buen aspecto también sin herramientas de retoque fotográfico.