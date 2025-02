La Reina Letizia desvela su otra vocación alejada del periodismo

La Reina Letizia fue una de las periodistas más reconocidas de nuestro país. Durante los 11 años que ejerció esta profesión, fue reconocida en varias ocasiones por su excelente trabajo y recibió el premio TP por su cobertura de la tragedia del Prestige en Televisión Española y el Premio Mariano José de Larra, concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid por su labor como Mejor periodista menor de 30 años. Al comenzar su noviazgo con Don Felipe VI, la madre de la Princesa Leonor dejó su profesión. Fue el 30 de octubre de 2003 cuando presentó su último telediario en TVE y el 1 de noviembre, dos días después, se anunció su compromiso con Don Felipe VI, en aquel entonces Príncipe de Asturias. Aún así, si figura ha estado siempre muy ligada al mundo de la comunicación, su gran pasión, y no olvida su pasado como periodista.

Doña Letizia estudió periodismo por vocación y ha demostrado esta última semana estar totalmente informada de la actualidad. De hecho, no ha podido evitar mostrar su preocupación con el reportero Daniel Fez tras conocer la cancelación del programa "Caiga quien Caiga". "¿Cómo estáis, Daniel? ¿Cómo estáis de ánimo? He leído cosas y he oído cosas", le preguntó la Reina a Fez, conversación que se ha hecho viral tras su emisión.

Ahora, Julián López, tras su encuentro con Doña Letizia en Tudela durante la celebración del 40º aniversario de la película "Los Santos Inocentes" en Tudela, dentro del marco de la 31ª Muestra de Cine Español", el actor ha desvelado la conversación que mantuvo con la madre de la Princesa Leonor en la 75ª edición de los Fotogramas de Plata, revelando cuál es su otra vocación alejada del periodismo.

La Reina Letizia asiste a la 31ª Muestra de Cine Español de Tudela (Navarra) Eduardo Sanz Europa Press

"Yo vi a una persona como muy cinéfila, que ya lo sabía, pero lo comprobé de verdad. De algo genuino, no de algo de pose, o sea, se notaba que tenía interés por el cine real, porque decía que, si no se hubiera dedicado a lo que es, se hubiera dedicado al cine, entonces me pareció muy bonito", ha desvelado Julián López sobre Doña Letizia su otra gran vocación. El actor solo ha tenido buenas palabras hacia la Reina de España y no ha dudado en destacar su cercanía y naturalidad.

Julián López Gtres

"Me dio muy buen rollo, no sé si esto es muy de realeza esta frase, pero es que es así, me dio buen rollo. No es que me cambiara, tampoco es que fuera una persona que tuviera mala idea de ella, ni mucho menos, pero sí es cierto que me cayó muy bien", ha asegurado López. "Se notaba como que sabía dónde iba y sabía con quién se iba a encontrar, y qué es lo que tiene que preguntar, pero insisto, lo hacía de una manera muy natural y genuina, que yo creo que era verdad".

Ir al cine, el plan favorito de la Reina Letizia

Es bien sabido por todos que Doña Letizia es muy cinéfila y que ir el cine es uno de sus planes favoritos. Siempre que su agenda se lo permite, asiste a ver las nuevas películas de la cartelera junto a Don Felipe VI. De hecho, el pasado viernes los Reyes de España acudieron a los Cines Renoir de Madrid, especializados en versión original, para ver una de las películas favoritas de la Gala del Cine que se celebra este domingo: "Cónclave", una de las cintas candidatas a llevarse el Oscar.