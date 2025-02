Ana Terradillos desvela el gran favor que le hizo la Reina Letizia en Irak: "Se lo agradeceré toda mi vida"

Ana Terradillos ha sido una de las invitadas a la gala "Top 100 Mujeres Líderes" celebrada en el Teatro Real. Allí, la periodista se ha sincerado ante las cámaras y ha contado una de sus anécdotas más desconocidas con Doña Letizia en Irak, deshaciéndose en halagos hacia la Reina por el favor que le hizo.

"Pues mira, yo estuve en Irak en abril de 2003 con ella, estuvimos en el buque Galicia, en un casar, en el sur de Irak, y la verdad es que, se lo he dicho además, a ella y al rey, estoy muy agradecida, porque yo iba con un viaje del Ministerio de Defensa, iba con la idea de que iba a poderme moverme como Pedro por su casa, estaba realmente complicada la situación, y ellos me acompañaron desde el aeropuerto militar que había ahí en el sur de Irak, hasta el aeropuerto comercial para coger un vuelo a Kuwait y luego a Jordania, que ya me trasladó a Bagdad, y se lo agradeceré toda mi vida", ha revelado Ana Terradillos.

Ana Terradillos en la gala "Top 100 Mujeres Líderes" Gtres

"Porque en esos momentos que alguien te pueda ayudar, con los medios que tenía Televisión Española, yo que iba sola, a que te trasladen uno a otro, pues es que, quiero decir, es que les debo mucho. Y luego, fíjate cómo son las cosas, que fue Reina de España, ahí yo al menos no sabía nada, no sé vosotros, para nada, yo lo único que le decía, ¿por qué no vienes conmigo? Que voy a ir sola, que yo creo que nos podemos llevar bien, me decía, no, yo no voy ahí", ha contado la periodista sobre Doña Letizia. Tras esta anécdota, Terradillos ha definido a la Reina como una persona "muy cercana, muy periodista, muy pasional".

La Reina Letizia, reportera de guerra en Irak

Doña Letizia, durante su última etapa como periodista, fue reportera de guerra en Irak para Televisión Española. Además de este conflicto, la Reina también cubrió el atentado del 11 de septiembre de 2001 o el desastre del Prestige de noviembre de 2002. El 30 de octubre de 2003 presentó su último telediario en TVE y el 1 de noviembre se anunció su compromiso con Don Felipe, en aquel entonces Príncipe de Asturias.