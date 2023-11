La Reina Letizia regresa en solitario para visitar la Feria Biocultura en Madrid

El estilo de vida de la Reina Letizia es un referente para todos aquellos que quieran mantener unos hábitos saludables. Los ultraprocesados y una vida sedentaria no tienen lugar para la esposa del Rey Felipe VI ni para su familia. Es por ello que se ha dejado ver por el IFEMA, para mantenerse al día de los nuevos productos bioculturales con los que ser responsables con tu salud y con el planeta. El año pasado ya sorprendió con un viaje a esta feria ecológica que no figuraba en su agenda, por lo que cabía esperar un segundo viaje secreto para asistir a una de sus ferias favoritas.

Este primer fin de semana de noviembre se pretende presentar nuevos productos que ponen especial atención al ecologismo, con más de 500 expositores para mostrarlos y 50.000 visitantes interesados en esta atención a la salud y al ecologismo. BioCultura es una feria especializada en productos de consumo responsable que se celebra del 2 al 5 de noviembre en IFEMA de Madrid. Con el eslogan ‘Abre los ojos a lo ecológico’ se pretende demostrar que los productos bio han llegado para quedarse. Y es que, a pesar del claro compromiso de la Reina Letizia con estos productos, no se esperaba que pudiera hacer un hueco en su apretada agenda para dejarse ver en dicha feria.

El pasado viernes por la mañana tuvo que hacer acto de presencia en la 23º edición del Festival de Cine ‘Ópera Prima’, en la ciudad de Tudela. Una vez terminadas sus responsabilidades institucionales regresó rápidamente a la capital para cambiarse de atuendo y acudir en una escapada a la feria BioCultura. Su presencia no pasó desapercibida y la Reina, acompañada únicamente por el personal de seguridad, mantuvo animadas conversaciones con los tenderos de los puestos. De entre todas sus adquisiciones en la feria destaca la joya de la firma Ticsilver. Como ellos mismos relataron en su publicación de ‘Instagram’: “¡Ha vuelto a pasar! Letizia nos ha visitado una vez más en Biocultura. No podemos estar más agradecidos y eufóricos por esta pedazo de visita en la que por supuesto, se ha llevado otra de nuestras joyas de plata. ¿Se puede pedir más? Estamos seguros de que la volveremos a ver luciendo nuestras joyas como ya lo hizo en dos ocasiones. ¡Felicidad máxima!”.

Este fin de semana se termina la cuenta atrás para que la Familia Real vuelva a separarse. En breve la Princesa Leonor, tras su 18 cumpleaños y habiendo jurado la Constitución, deberá regresar a Zaragoza para proseguir con su formación militar. La Infanta Sofía, por su parte, tendrá que hacer las maletas para regresar y seguir con los estudios en su colegio de Gales. A pesar de la inminente separación, las hijas de la Reina Letizia no la han acompañado en esta escapada para no despertar un revuelo aún mayor del que ha despertado Doña Letizia en solitario. Durante este fin de semana la Familia Real aprovechará el tiempo que aún le queda, ya que hasta Navidades no volverán a estar todos juntos.