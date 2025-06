Hablamos con Susi Caramelo: "Siempre he tenido bastante fe y seguridad en mí"

No hubo un momento durante el Torrevieja Weekend de Eduardo Navarrete en el que Susi Caramelo no animara el cotarro o hiciera reír a los invitados que acudieron el pasado fin de semana a descubrir las maravillas de esta ciudad mediterránea. Polivalente como ella sola, además de cómica, reportera y modelo en ciernes, también presentó junto al anfitrión el desfile de moda de las firmas locales y de la primera colección de La Terremoto de Alcorcón, Primera y última. Está exprimiendo al máximo la buena racha profesional que atraviesa, aunque espera poder descansar un poco los próximos meses, tal y como comenta a LA RAZÓN.

-Además del Torrevieja Weekend, ¿cómo se le presenta el verano?

No lo tengo nada claro, no tengo nada pensado. Voy a ir improvisando porque no sé si me va a tocar trabajar o no todavía.

-Trabajar es bueno. ¿Se siente en un buen momento profesional?

Hombre, yo creo que sí, estoy muy contenta y no me puedo quejar.

-¿Qué le diría a esa Susi Caramelo que empezó hace años con un montón de dudas?

La verdad es que siempre he tenido bastante fe en mí, mucha seguridad para lo mío he ido con mucha ilusión. Le diría que si le viene una racha buena, ahorre.

-¿Ha echado en falta ahorros en algún momento?

En realidad no, porque ahorro muchísimo, pero bueno, por si acaso, se lo repito a la del 2019.

-O sea, que desde muy joven ha sabido que sería una estrella de la televisión y los photocalls?

Cuando tenía 16 años no, pero cuando empecé poco a poco a dedicarme a esto a nivel profesional, sí tenía en mente este objetivo. Si no hubiera tenido ilusión por conseguirlo, pero hubiese quedado por el camino. Yo creo que es algo que se aplica a todo el mundo que se quiere dedicar al artisteo, si no confías tú en ti mismo, no transmites seguridad a nadie. Hay que creérselo, hay que ser un poco creído en ese sentido.

Susi Caramelo en el Torrevieja Weekend Albert Mullor

-Hace poco estuvo en “El Desafío”, ¿cuál fue su mayor reto al participar en el programa?

No tirarme al cuello de Gotzon Mantuliz (risas). Eso ha sido lo más complicado, porque había mucho tío bueno por ahí. Ahora en serio, yo no soy muy de alturas y yo no soy nada de alturas. Pensaba que jamás me iba a tirar siete metros hacia atrás confiando en la cuerda, el único seguro de vida. Hay que echarle un poco de valor para tirarse…

-¿Le ha costado ser constante en los entrenamientos?

Bueno, no soy una deportista nata pero me gusta. Además soy un poco picona y me gusta ganar. Nos lo ponían muy fácil porque se adaptaban a nuestros horarios y a nuestra vida. Desde luego, si vas a “El Desafío” es a currar y con la mentalidad de trabajar, porque hay pruebas que requieren fondo físico y cuesta realizarlas. Si te crees que vas a pasar el rato, desde luego no es tu programa.

-Allí conoció a Victoria Federica de Marichalar. ¿Se imagina que le presenta a su tía, la Reina Letizia?

He coincidido con ella trabajando alguna vez, pero vamos, no sé ha dado (risas). Solo conozco a su hermano, Froilán, que es muy majo. Seguro que se lo pasaba bien aquí, en Torrevieja.