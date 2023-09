Sarah Ferguson revela el contenido de su última conversación con Isabel II

Sarah Ferguson y la reina Isabel II mantuvieron una gran amistad en los últimos años de vida de la soberana. De hecho, poco antes de morir, la reina Isabel II entregó a sus hijo Andrés de Inglaterra y a sus exesposa, Sarah Ferguson, sus dos corgis. Un reflejo de la buena relación con los duques de York, a pesar de que el matrimonio se separó en 1991. En el episodio de la semana pasada de su podcast, Tea Talks With the Duchess and Sarah, Ferguson cuenta a su copresentadora, Sarah Thomson, su última conversación con la difunta reina antes de su muerte a los 96 años.

Hablando sobre cómo su reciente experiencia con el cáncer de mama le había cambiado, Ferguson recordó que Isabel II le aconsejaba con frecuencia que fuera ella misma: "Es lo último que la reina me dijo: 'Sé tú misma, Sarah", añadió, "Se enfadaba mucho cuando no era yo misma. Y probablemente fue entonces cuando me metí en todos aquellos fregados. Pero ahora soy yo misma, y tengo mucha suerte de poder serlo".

En octubre de 2022, reveló en un festival literario que creía que la reina estaba orgullosa de que hubiera encontrado otra carrera como autora de novelas románticas: "Cuando escribimos el libro, se lo di a la jefa y le dije: 'No hace falta que lo leas", dijo Ferguson, "pero creo que estaba muy orgullosa de que lo hiciera. Y eso es muy importante para mí. Era muy, muy especial". Un año después, en People Sarah Ferguson admitió el respeto que sentía por la reina y como le impresionaba su humildad. "Sabía muy bien cómo tranquilizarte. Tenía la fe más increíble de todas las personas que he conocido", dijo. "Sabía qué hacer. Sabía cómo hacer que la gente se sintiera bien. Nunca lo tomó como algo que tuviera que ver con ella".