Sobre Amalia de Holanda: «Nada es normal en su vida»

Las tres hijas de los Reyes de Holanda, Guillermo y Máxima, han ido definiendo sus caracteres influidas, como pasa en una familia común, por el orden de nacimiento. Pero ocurre que, tratándose de la realeza, el orden condiciona también su posición ante su pueblo. De mayor a menor, podrían ser rebautizadas como la heredera, la expansiva y la bohemia.

Los Reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda junto a sus hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane Gtres

Amalia, la heredera, acaba de cumplir 21 años y es la que ha acaparado mayor atención desde que 101 salvas de cañón anunciaron su llegada. Más que ningún otro príncipe europeo, pero resulta que es la gran desconocida. Esta es la razón que ha llevado a la biógrafa holandesa Justine Marcella a escribir «The Royal Lifestyle» (aún sin traducción al español). En las entrevistas que está concediendo estos días, repite un mismo titular: «No hay nada normal en la vida de Catharina Amalia». ¿Es así?

La biógrafa cree que, aparte de las joyas, las amenazas recibidas por la mafia y la asignación anual de 1,5 millones de euros que percibirá a partir del 1 de enero, apenas conocemos a Amalia. De sus sueños, sus pasiones o su importancia para la continuidad de la Corona, poco se sabe. No obstante, quizá sea prematura esta conclusión. La prensa neerlandesa dice que aún «está floreciendo». En 2024 año ha participado en varios eventos públicos y tuvo una presencia destacada en los Juegos Olímpicos de París apoyando a los atletas nacionales. Esta semana acompañará a sus padres en el banquete de Estado durante la visita oficial del presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa.

El Rey Felipe VI derrocha complicidad con Amalia de Holanda en los Juegos Olímpicos de París Gtres

En la revista «Mujer Hoy», que ha publicado una amplia entrevista con Marcella, esta aclara a qué se refiere esa anormalidad que ha llamado la atención: «Guillermo Alejandro y Máxima querían darles a sus hijas una infancia lo más normal posible, pero si has leído el libro, te quedará claro que no hay nada normal en su vida». Menciona hechos como tener seguridad desde la cuna o soportar infundios como que trabajó en un club de playa «y que allí la llamaban reina de los cócteles».

De izquierda a derecha, las princesas Alexia, Amalia y Ariana de Holanda Gtres

En esa no normalidad hay otro detalle que marca la Corona holandesa: la princesa se casará con el corazón, pero con alguien que haya sido aprobado. La revista alemana «Bunte» sugería hace solo unos días que podría estar viviendo un romance con Boris de Bulgaria, hijo de Miriam de Ungría y Kardam de Bulgaria, mencionándole como «su supuesto príncipe azul». No es la primera vez que se lanza el rumor y el Rey Guillermo ya ha preparado a los periodistas con la advertencia de que nunca se confirmará ni desmentirá nada. El día que exista un candidato a rey consorte se hará oficial. Desde su nacimiento, Amalia, a la que la biógrafa describe «muy inteligente, reflexiva, sociable y hermosa», se está preparando para reinar. No es fácil. A su padre y a su abuela les costó aceptar su destino. La heredera se encuentra en paz con su futuro, pero «espera sinceramente que su padre sea rey durante mucho tiempo y ella, solo una princesa».