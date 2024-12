Amalia de Holanda deja a su país en shock días antes de su fiestón con Leonor

La semana que viene es muy especial para la princesa Amalia de Holanda, pues el próximo 7 de diciembre cumple 21 años. Por supuesto, quiere celebrarlo por todo lo alto y no solo quiere invitar a sus amigas más íntimas, sino que quiere hacerlo más especial aún y convocar a su gran fiesta al futuro de la realeza europea. Al menos sí a algunos representantes de las familias reales con la que tiene estrecha relación, como sucede especialmente con la española. Ya se privó de su gran celebración al cumplir los 18 años y obtener la mayoría de edad, al encontrarse el mundo paralizado por la pandemia del coronavirus. Ahora que su salud está a salvo, aunque con su vida aún amenazada por la mafia y con intentos de secuestro frustrados, la hija de Guillermo y Máxima de Holandase prepara para un fiestón. Pero tristemente no es en lo único en lo que debe pensar, pues la presión por centrarse en su camino al trono es tal, que le está pesando cada vez más. Tanto, que confiesa no sentirse preparada para su destino.

La reina Maxima de Holanda, y la princesa heredera, Catalina Amalia de Orange, durante su visita a la exposición de arte contemporáneo en el Straat Museum de Ámsterdam Chema Moya Agencia EFE

Así lo reconoce la que está llamada a convertirse en la reina de los Países Bajos, que no cree que en sus planes inmediatos esté ocupar el trono al que está destinada: “No quiero ser reina todavía”. Así se lo confesó a su biógrafa personal, Claudia de Breji, llegando incluso a plantearse que, si el Rey Guillermo de Holanda falleciese, ella renunciaría al cargo de manera inicial, cediéndole el reinado a su madre, la Reina Máxima. A ella la considera más adecuada para asumir tal responsabilidad llegado el caso, a la espera de que la heredera estuviese preparada para afrontar el reto. Unas palabras que han pillado a muchos por sorpresa, pero no tanto a su propia familia, que incluso le da la razón a la hora de valorar su preparación para soportar el peso de la Corona.

Al menos sí hace tres años, cuando la Reina Máxima fue preguntada al respecto con motivo de su 50 cumpleaños. Concedió una entrevista en el palacio Huis ten Bosch de La Haya y quiso plasmar en sus declaraciones la mayor sinceridad y cercanía posible, para llegar más y mejor a su pueblo. Ahí el periodista Marrhijs van Nieuwherk le planteó la duda sobre si veía a la princesa Amalia preparada para la sucesión. Era el año 2021, acababa de cumplir los 18 años y su madre fue rotunda: “No la veo como la futura reina, sino como mi pequeña bebé”. Aquí hablaba más la madre que la regente del país, al añadir después que su primogénita “es una niña que le va muy bien, es muy responsable, es consciente de su futuro. Es una persona maravillosa”. Eso sí, como reina no, algo que ella misma reconoce tres años más tarde. Aun así, su madre cree que “podrá manejarlo muy bien en el futuro y encontrará su propia manera de solucionarlo”.

La princesa Amalia de Holanda Gtres

No se quedó ahí y Máxima de Holanda reconoció que “ciertamente no es fácil, las vidas de nuestros hijos están en el centro de atención. Eso trae consigo desafíos, pero también muchas cosas divertidas y hermosas, la oportunidad de significar algo para los demás, de cambiar algo”, destacaba la reina antes de que su hija tuviese que abandonar los Países Bajos para comenzar sus estudios universitarios y, de paso, huir de las amenazas de muerte y secuestro de la mafia, que había fijado en ella toda su atención. Así tuvo que exiliarse y recaer en Zarzuela, bajo el protectorado de los Reyes Felipe VI y Letizia, así como con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, con las que ha estrechado lazos muy fuertes. De ahí que se las considere ya invitadas de pleno derecho a su fiestón por su 21 cumpleaños.