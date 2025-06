Meghan Markle lo intenta de nuevo, aunque tiene todo en su contra

Las pretensiones de Meghan Markle de triunfar de nuevo se le resisten un poco. Su imagen pública está dañada a golpe de escándalo y con la Familia Real británica como enemigos, lo que no supone un panorama cómodo en el que asentarse. Aun así, lleva desde su enlace con el príncipe Harry copando titulares, en su mayoría, por polémicas, denuncias públicas, traiciones familiares y, entre tanto mal, también alguna que otra iniciativa laboral. El trabajo está siendo su tabla de salvación, aunque es justo decir que tampoco aquí ha encontrado demasiado éxito.

No mucho éxito, aunque sí fortuna. Sus contratos de colaboración son millonarios, como lo son aquellos proyectos que ha iniciado en asociación con Netflix. Aunque esto no se traduce en el éxito arrollador que se esperaba, pues el público no ha respaldado de igual forma su programa ‘With Love, Meghan’, en el cual mostraba una nueva faceta suya. Su primera temporada fue algo floja, cosechó muchas críticas por lo poco natural que se la veía y por llevar pegada al rostro una sonrisa que inquietaba a propios y extraños. Pese a todo, regresa con una segunda temporada.

Meghan Markle bailando en su serie documental Netflix

Una segunda oportunidad para Meghan Markle

Ya se ha confirmado desde la plataforma de streaming que su fichaje royal regresaría con una nueva temporada. Eso sí, por el momento se reservan la fecha del lanzamiento, aunque todo hace indicar que será este mismo verano, cuando podremos ver a la esposa del príncipe Harry de nuevo en acción. Esa iniciativa en la que desea mostrar consejos de estilo y vida, quizá no asequibles para todos, pues entre sus propuestas está ser la perfecta anfitriona en una mansión ingente que, por cierto, no era la suya, sino alquilada.

El contenido íntegro de la segunda temporada ya ha sido grabado y se encuentra en proceso de postproducción. Pese a ello, Meghan Markle está ansiosa por mostrar su punto de vista en cuestiones de estilo y vida y ya ha comenzado a cebar el esperado estreno. Con una camisa denim, anudada de manera desenfadada al estilo Melody en su etapa con los ‘Gorilas’ y sus manos hacia arriba y hacia abajo, y una falda a juego, la duquesa de Sussex ha mostrado una pequeña pincelada de lo que mostrará a sus fieles en Netflix. Por ahora tan solo muestra cómo corta una piña, como uno de sus trucos de cocina, jardinería o para ser la perfecta anfitriona.

“Había tantas cosas buenas en la primera temporada de ‘With Love, Meghan’ en Netflix, que no se incluyeron, porque simplemente no hubo tiempo suficiente”, comienza a cebar Meghan Markle el motivo por el que lanza una segunda parte de su serie, que acaparó muchas críticas, aunque también muchas miradas. “Esta escena con la dulce Randi Karin es especialmente divertida si piensas en consejos y trucos para el entretenimiento veraniego”, añade y es que ¿a quién no le encanta abrir piñas en verano? “Un fin de semana genial para volver a ver o ponerte al día con la serie mientras nos preparamos para la segunda temporada este verano y toda la diversión que nos espera”.

Imagen del programa 'With Love Meghan' Netflix

A la vez que se lanza el programa de estilo de vida en Netflix, Meghan Markle ha diversificado sus fuentes de ingresos. Como alternativa a ser actriz entró en el palacio de Buckingham, donde salió escaldada y con series problemas de salud mental. También con el odio de su propia familia, que se subió al carro para aumentar sus cuentas corrientes. Después los duques de Sussex cortaron lazos familiares respectivamente para enfocarse a ser felices, además de millonarios. Para ello, han iniciado muchos proyectos, desde dar conferencias, entrevistas, libros, documentales, podcast… todos los formatos. Incluso mermeladas y tés ecológicos. No hay quién les pare, aunque a veces las críticas a sus pasos logren oscurecer sus aventuras.