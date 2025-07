¿El fiasco en Netflix pone a Harry y Meghan en bancarrota?

En 2020 el Príncipe Harry y Meghan Markle firmaron un multimillonario contrato con Netflix por por un valor estimado en 100 millones de dólares. El acuerdo termina sin visos de renovación, lo que significará un duro golpe para los duques de Sussex y, según algunos especialistas, un posible riesgo financiero.

El contrato que Harry y Meghan firmaron con Netflix contemplaba la producción exclusiva de varios proyectos audiovisuales centrados en temas como la salud mental, la transformación social y el estilo de vida. Durante cinco años produjeron cinco programas, entre ellos: "Harry & Meghan" (2022): Su docuserie más exitosa, mostrando su salida de la realeza. Fue la serie documental con el mayor número de horas vistas en su primera semana en la plataforma; "With Love, Meghan": Un programa centrado en el estilo de vida, cocina y entretenimiento, que llegó a la plataforma con cierto éxito inicial, pero que luego mostró una caída significativa de audiencia.

Otros proyectos de la pareja fueron varios documentales como "Heart of Invictus", "Live to Lead" y una serie sobre polo. No obstante, según diversas fuentes, Netflix no renovará el contrato cuando expire en septiembre de 2025. La plataforma considera que ha obtenido todo el provecho posible de la alianza con los Sussex. Aunque la segunda temporada de "With Love, Meghan" está programada para estrenarse próximamente, la continuidad del programa y otros proyectos es incierta. La decisión responde además a un cambio en la estrategia de Netflix, que ahora prefiere colaborar en proyectos individuales en lugar de contratos multimillonarios a largo plazo.

Las posibles causas tras la no renovación estarían, según las informaciones, disminución de la audiencia y el interés público: Después del éxito inicial de la docuserie "Harry & Meghan", los proyectos posteriores no alcanzaron el mismo nivel de seguimiento. Por ejemplo, Polo solo atrajo alrededor de 500,000 espectadores, un número considerablemente más bajo que sus primeros lanzamientos; recepción crítica mixta: Algunos programas, especialmente los relacionados con el estilo de vida de Meghan, recibieron críticas poco entusiastas y no lograron mantenerse en los primeros puestos de popularidad de Netflix. Por supuesto el modelo de negocio de Netflix en cada temporada también es importante y están en un momento de no arriesgar.

A pesar de estos reveses, no se descarta que puedan surgir futuras colaboraciones más puntuales entre Netflix y la pareja, similares al acuerdo que tiene la productora de Barack y Michelle Obama. Fuentes cercanas afirman que Harry y Meghan dependen de estos ingresos para mantener su estilo de vida, incluyendo la custodia de su mansión valorada en 29 millones de dólares y una extensa plantilla de empleados. Recordemos que en 2023 acabó su acuerdo con Spotify por la baja productividad y rendimiento del material.