La táctica secreta de Kate Middleton para huir del hospital sin hacer ruido

Kate Middleton ha mantenido en vilo al pueblo británico y gran parte del planeta por su ingreso hospitalario. El palacio de Kensington informaba de su “cirugía abdominal” una vez que ya había tenido lugar en The London Clinic, especificando que la operación había sido un éxito y que era deseo expreso de la princesa de Gales que todos los detalles fuesen tratado a modo de secreto de Estado. Se ha cumplido a rajatabla su decisión, hasta el punto de que las especulaciones han sido lo único que copaba los titulares durante las dos semanas que duró su ingreso. Incluso se habló de supuestas complicaciones postoperatorias, que obligaron a los médicos a inducirla a un coma y entubarla. No era cierto. Ya se han encargado de negarlo. Pero sus pasos siguen siendo secretos, como así fue su salida de la clínica. A hurtadillas.

El príncipe Guillermo visitando a Kate Middleton en el hospital Gtres

La esposa del príncipe Guillermo ya se encuentra recuperándose de su paso por quirófano en su casa, Adelaide Cottage, en Windsor. Fue el lunes cuando abandonó el centro médico sin hacer ruido, aprovechando que la prensa le había dado un respiro para no comprometer al resto de pacientes de la clínica y sus familiares. Así, no hubo fotos de su salida, como sí sucedió días antes cuando su suegro, el rey Carlos III de Inglaterra, salía por la puerta junto a la reina Camilla tras someterse a su intervención por agrandamiento de la próstata. Dos formas muy distintas de afrontar un revés de salud de cara a la galería. Pero, ¿cómo se llevó a cabo la ‘operación huida’?

Ahora se ha desvelado la táctica que habría empleado para no ser vista tras recibir el alta médica tras 13 días hospitalizada. Ya se han aventurado a trazar la posible estrategia empleada, destacando que a las puertas de la clínica había una veintena de fotógrafos apuntando sus cámaras a las puertas a la espera de su reaparición. No tuvieron suerte. Así lo ha contado el fotógrafo James Whatling al podcast ‘A Right Royal’, que ha planteado su teoría de que Kate Middleton habría salido oculta en el coche de su asistente personal, Natasha Archer. Y es que la empleada fue la única que sí fue fotografiada en el lugar de autos aquel día, en su vehículo, donde llevaba numerosos ramos de flores y regalos.

Kate Middleton en una imagen de archivo Gtres

“Algunas personas dicen que la princesa de Gales estaba en la parte de atrás del coche de su asistente, pero, aunque he mirado la imagen, no pude verla”, mantiene por su parte la editora de la revista ‘Hello’, Emily Nash. Pero el fotógrafo continúa perfilando la maniobra maestra de Kate Middleton: “Todo lo que tuvieron que hacer fue poner a la princesa de Gales en un automóvil que no era reconocible como un vehículo real. Harry y Meghan solían usar monovolúmenes sin identificación que les resultara más cómodo”, mantiene. Sea como fuere, la nuera del rey ya está en Adelaide Cottage con sus hijos, recuperándose de la operación y, como dicen, incluso comenzando a trabajar desde la cama, aunque su vuelta a la agenda oficial no está prevista hasta la Semana Santa.