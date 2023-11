El tremendo enfado de Carlos III tras salir a la luz su videollamada con Harry y Meghan en su 75 cumpleaños

El 14 de noviembre Carlos III cumplió 75 años, seis meses después de su coronación como rey de Inglaterra. El monarca festejó junto a sus familiares su aniversario con una fiesta de carácter privado en la residencia real de Clarence House, donde sopló las velas rodeado de los suyos, salvo el príncipe Harry y Meghan Markle. Aunque en un principio muchas hipótesis apuntaban a que los duques de Sussex no felicitarían al soberano, lo cierto es que sí se produjo una videollamada y sus nietos Archie y Lilibet también pudieron comunicarse con su abuelo en el día de su cumpleaños, produciéndose así un acercamiento entre ambas partes.

Camilla, Meghan Markle, Kate Middleton y el príncipe Harry en el balcón de Buckingham Gtres

Según "The Telegraph", el príncipe Harry y Carlos III mantuvieron una "cálida" conversación y sus nietos le enviaron un vídeo cantándole el feliz cumpleaños. Seis meses después de la coronación del rey de Inglaterra, padre e hijo han vuelto a hablar. Aunque a priori parezca una buena noticia, no ha sentado nada bien en la Casa Real británica que se haya filtrado esta información. El soberano podría estar enfadado por este asunto, según ha desvelado "Page Six". Tal y como ha señalado un experto en Palacio al anterior medio citado, los duques de Sussex son "totalmente hipócritas" por no haber guardado el secreto de la conversación: "Harry y Meghan luchan por la privacidad cuando les conviene y, sin embargo, en el momento en que Harry habla por teléfono con el Rey, aparece en un periódico".

Aun así, fuentes cercanas a los duques de Sussex han asegurado a "Page Six" que ellos no han sido los encargados de filtrar la llamada y que no han tenido "nada que ver". Según esta fuente, Harry "quiere tener una mejor relación" con el soberano porque "después de todo, él es su padre". A pesar del conflicto, lo cierto es que se ha producido un acercamiento desde que volvieron a coincidir en la coronación de Carlos III y este hecho podría marcar un antes y un después en su relación.