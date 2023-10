Un vídeo viral desmonta los reproches del príncipe Harry a su padre

Ahora mismo, el príncipe Harry lleva razón, al menos en lo referente a su relación con su padre, el actual Rey Carlos III de Inglaterra. No mantienen apenas contacto, sus lazos se han roto y parece difícil que entre ellos surja de nuevo un fuerte vínculo paternofilial, pues les separa la institución, la opinión pública y hasta un océano. Pero quizá no siempre haya sido de la misma manera, como así se ha empeñado en hacer ver el propio duque de Sussex en los últimos años, cuando decidió romper con la familia real británica y comenzar una lucrativa vida junto a Meghan Markle y sus hijos en Los Ángeles.

Emisión de la entrevista a Harry de Inglaterra. (Jane Barlow/PA via AP) Jane Barlow AP

Desde entonces habla de lo mal que se lo ha hecho pasar su padre, a quien acusa de no haber sido un padre atento y de no haber estado a la altura del buen ejemplo que ofreció su madre, la princesa Diana de Gales. Sin embargo, un vídeo que acaba de hacerse viral en las redes sociales viene a desmontar el testimonio del príncipe Harry. Unas imágenes que demuestran que su padre no siempre ha sido despreocupado con sus vástagos, especialmente con él, pues se le puede ver volcado en el disfrute del tiempo con sus hijos y también velando por ellos para que no sufran ningún mal. Algo que está despertando un amargo debate popular, entre aquellos que defienden la verdad narrada por Harry y los que le acusan simplemente de mentir para acrecentar sus arcas.

El propio Harry ha confesado que su padre se refería a él de pequeño como “mi querido hijo”, aunque él nunca se sintió tan querido. Tampoco comprendido por su progenitor y miembros del clan real, lo que le llevó a jugar con las drogas y desafiar los límites para llamar la atención. Pero sus quejas públicas, plasmadas en documentales, entrevistas y libros autobiográficos, se han echado por tierra al aparecer documentos gráficos que contradicen su versión. Especialmente un vídeo grabado en 1994 que corre como la pólvora ahora en las redes sociales y donde se ve al rey Carlos III jugando con sus dos hijos, pero teniendo un momento especial con el menor de ellos. En un momento del clip, el príncipe Harry se hace daño y su padre corre a su auxilio y se preocupa de que esté sano y a salvo.

Ahora bien, al igual que hay quienes aprovechan este vídeo para poner en duda el testimonio completo del príncipe Harry, también los hay que aún le creen. De hecho, estos últimos subrayan que estas imágenes no son del todo reales, pues fueron grabadas en el Castillo de Balmoral para un documental para que el joven príncipe Carlos se mostrase al mundo en su faceta más íntima y familiar, antes de la trágica muerte de Lady Di. Debía ofrecer su mejor imagen y estaba preparado para quedar perfecto ante las cámaras, de ahí que no todos se lo crean. Un proyecto en el que incluso llegaba a declarar su pasión por estar al lado de sus vástagos, aunque ellos años después lo pongan en duda: “Pero lo maravilloso es verlos desarrollarse y empezar a ser buenos en ciertas cosas y desarrollar intereses y todo eso. Me da un enorme placer, satisfacción y orgullo”, decía en 1994, aunque ahora vive alejado del menor de ellos.