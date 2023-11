Carlos III lanzará un proyecto alimentario en su 75 cumpleaños

El rey Carlos III lanzará oficialmente hoy, día en el que cumple 75 años, el Proyecto de Alimentos de Coronación con la Reina, cuyo objetivo es cerrar la brecha entre el desperdicio de alimentos y la necesidad de alimentos.

Carlos III y la reina Camilla visitarán un centro de distribución de excedentes de alimentos en las afueras de Londres y se reunirán con el personal y los voluntarios para conocer las formas en las que se pueden utilizar los residuos de alimentos para el bien social.

El Banco de Alimentos de Sherborne ya ha enviado hoy buenos deseos al Rey por su cumpleaños y ha elogiado la iniciativa sobre el desperdicio de alimentos.

Carlos III también ofrecerá una recepción en el Palacio de Buckingham en la que se destacará el trabajo de enfermeras y comadronas a lo largo de décadas como parte de las celebraciones del NHS 75. Entre los invitados se encontrarán alrededor de 400 enfermeras y comadronas, junto con la directora de enfermería de Inglaterra, Dame Ruth May, y Amanda Pritchard, directora ejecutiva del NHS de Inglaterra.

El príncipe Harry "llamará al Rey" hoy

Se espera que el príncipe Harry de Inglaterra llame hoy a su padre para felicitarle por su cumpleaños. Pero, no viajará hasta Londres, donde el monarca celebrará esta noche una pequeña reunión en Clarence House.

El príncipe Harry con el Rey Carlos III Gtres

Harry reavivó su guerra pública con la Familia Real la semana pasada, cuando declaró que no había tenido "ningún contacto" con el Palacio de Buckingham por las celebraciones del cumpleaños de su padre. Sin embargo, sí se espera que el menor de los hijos de Carlos III llame por la tarde a su progenitor desde su hogar en Montecito. The Sunday Times informó que el rey invitó a Harry pero que el duque de Sussex "no hará el viaje desde California". También decía que había "rechazado la oferta de pasar algún tiempo con su padre en Balmoral" durante el verano.

Al mediodía, la Tropa Real de Artillería a Caballo del Rey, llamada así por el abuelo de Carlos, el rey Jorge VI, disparará una salva de 41 cañonazos desde el Green Park de Londres. Una hora más tarde, la Honorable Compañía de Artillería disparará una salva de 62 cañones en Tower Wharf, Torre de Londres, 21 más para la City de Londres.