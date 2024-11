Victoria de Marichalar, la Borbón que no se calla

Apenas tiene 24 años y su presencia pública es tan alta que, a veces, que aparezca en un evento social ha dejado de ser noticiable, que no remarcable. Es un valor tenerla, pero ha entrado con pleno derecho en la nómina de influencers más top, en un segmento, la moda y la publicidad, que se profesionaliza a pasos agigantados. Se ha criado en un ambiente en el que lo que se hablaba en casa no salía a la calle y, menos aún, se transformaba en declaraciones o en textos propios. Sin embargo, desde que la entrevistó «Elle» en su portada y dijo eso de «Mi abuelo es la persona favorita del mundo»; luego, se abrió en canal en el podcats deVicky Martín Berrocal, donde habló con franqueza de sus padres y abuelos y lo repitió con Pablo Motos, en «El Hormiguero». Y es que como dijo en la cabecera de Hearts: «Convivo con la exposición pública desde que nací (...) Pero esta es una oportunidad para que la gente me conozca y me vea tal y como soy. Negarlo sería ir a contracorriente», se sinceraba.

Victoria Federica y su look en 'El Hormiguero'. Gtres

Tal vez por ese camino ya emprendido por la primogénita de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, se pronunció en redes sociales en contra de Pedro Sánchez, un gesto que no suele ser habitual en los miembros de la Casa Real, que no suelen hacer ningún tipo de declaración política partidista para mantener la neutralidad de la institución. Unas declaraciones que se produjeron tras la visita del Gobierno y Felipe VI con la Reina Letizia, a Paiporta, en Valencia. La semana pasada (y aún sigue), una de las historias más repetidas en redes sociales como Instagram defendían al Rey y culpaban a Pedro Sánchez por marcharse de Paiporta cuando la situación se estaba poniendo más tensa, con un mensaje que rezaba: «Yo, con el rey». Una de las personas más importantes que compartieron esta publicación fue la sobrina de Felipe VI, Victoria Federica de Marichalar y Borbón. Un movimiento que, a ojos del colaborador de «Hoy por Hoy» Martín Bianchi, es desafortunado. O no, ya que ella no tiene ningún papel institucional asignado. También ha declarado su devoción a su abuelo, en plena tormenta mediática y eso no ha desatado la crispación. Ella no es la institución. Y verlo así pudiera ser algo miope y exacerbado.

En las mencionadas entrevistas que ya ha concedido la influencer, vislumbraba que este tipo de reacciones iban aparecer. Ya lo confesó a Martín-Berrocal: «Siento mucha impotencia cuando hablan mal de mi familia o comentan cosas de ellos que no son ciertas (...) Lo que me da más miedo del mundo es que le pase algo malo a ellos».