Cayo Levantado: el verdadero lujo silencioso

Cuando oímos hablar de República Dominicana, siempre lo relacionamos con Punta Cana y su juerga constante pero si lo que quieres es relax y exclusividad personalizada sin renunciar a las aguas turquesas y a la vez la alegría que reina en la isla, tienes que conocer Cayo levantado, el auténtico lujo silencioso.

Aterrizo en el aeropuerto de Santo Domingo donde me recoge un coche para llevarme a Samaná y después dos horas de ruta viajando a través de palmeras por el interior de la isla llegamos a un embarcadero muy tipo serie “White Lotus” para llegar al destino final; una isla secreta y privada llamada Cayo Levantado.

Cayo Levantado Cortesía

Intrigada, y dejándote llevar por el subconsciente, te contemplas un día llegando a un lugar diferente, un lugar que no se parece ni consigo mismo. Recuerdas a aquel amigo que te hablaba de la sensación de que el primer viajero en gozar del lujo silencioso, Lord Byron y de lo que tal vez sintió cuando llegó por primera vez a aquel místico y mítico hotel de Los Alpes. Efectivamente, te invade una sensación de privacidad, ese lujo silencioso casi imposible hoy... Hipnotizada todavía por el azul turquesa de las aguas que circundan la pequeña isla de Cayo Levantado, pegadita a la provincia de Samaná, en República Dominicana. Somos recibidos con una sonrisa sincera, de esas que hace tiempo que no se ven... conversamos más como personas que se caen bien nada más conocerse antes que como clientes y recibimos las primeras instrucciones para gozar al máximo de la experiencia en la isla Dominicana. Tras descargar la aplicación correspondiente en el móvil y apuntar diligentemente número de whatsapp de mi ángel guardián (disponible 25 horas por día), debemos optar por las cuatro o cinco posibilidades de aprovechar el tiempo que no volverá: desde recargarse de energía “RESTORE” hasta la relajación total “RELAX”pasando por la restauración de las capacidades perdidas, tanto físicas como mentales “REFRESH” o la pura, simple y absoluta desintoxicación( RENEW).

Cayo Levantado Cortesía

Yo elegí todos a la vez y me diseñaron un programa “ad hoc” para mis días en la isla donde pico un poco de todo y me hacen un remix personalizado a lo que me apetece .

Lo que más disfruto es el espacio en el centro de la isla dedicado al espíritu llamado Yubarta que es un lugar donde se practican técnicas de meditación y curas chamánicas para el desarrollo y cultivo de nuestro interior. Termino los anocheceres con una meditación de cuencos tibetanos en el agua de un cenote en el centro de la Isla. ¿Que deseas un baño de agua helada de esos que desinflama tu cuerpo y destensa tu alma, después de una sesión maratoniana de gimnasio dirigida por los mejores profesionales? No hay problema; te recuperarás adecuadamente en cualquiera de sus sofisticados restaurante, en el que de modo asombroso se ha conseguido casar en gananciales a los más exquisitos sabores con los productos más tradicionales obtenidos de la propia huerta, de la que se presume, porque se puede, delante de quien quiera visitarla. 'Dios mío... cómo puede haber una carne tan rica?' Y hay algo mejor todavía: Nadie te regaña porque te tomes las caipiriñas, las cervezas o los vinos que puedas imaginar en los mejores chiringuitos que te harán olvidar todo tu pasado en este sentido...

La comida de Cayo Levantado no te dejará indiferente Cortesía

Cayo Levantado Resort: El despertar es el mejor momento de la estancia en esta fascinante isla. Llevas toda la vida buscando la belleza, tanto en lugares, como en obras de arte, personas y hasta en simples objetos, y te invade una sensación de familiaridad, de que has conseguido algo que no sabías exactamente qué venía siendo. Las rutas guiadas acompañadas de expertos biólogos de renombre internacional. Nunca habrías podido imaginar que existiese tal número de especies vegetales. La playa que deslumbra con su arena blanquísima... La recuperación del arrecife de coral, destruido por un huracán y tortugas nadando a sus anchas sin vergüenza ninguna.

Cayo Levantado Resort: Ese monumento al lujo silencioso, discreto, anti ostentoso, para personas inusuales que ya desde antes de nacer no sentían la necesidad de la aprobación ajena. Todo parece tener su lugar, sin buscarlo, sin forzar, sin fingir.