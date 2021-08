Beyoncé confiesa sus problemas con el peso

Gente

A punto de cumplir 40, la cantante ha concedido una entrevista a Harper´s Bazaar en la que revela las presiones que ha sufrido a lo largo de su carrera relacionadas co su apariencia física. El icono estadounidense recuerda haber pagado un precio muy alto por un entorno demasiado preocupado por su apariencia. Cuenta cómo, a los 19 años, recibió muchas críticas por su peso por no hablar de su “looks” en la primera etapa de su carrera musical. “En el pasado, pasaba demasiado tiempo haciendo dieta, con la idea errónea de que cuidar de uno mismo significaba hacer ejercicio y ser demasiado consciente de su cuerpo”, recuerda.i

Por atractivo que sea, el estilo de vida de una superestrella mundial, encadenando conciertos, festivales, entrevistas y otros eventos mediáticos, también le ha dejado varias secuelas. “Personalmente he luchado con el insomnio que me causaron las giras durante más de la mitad de mi vida”, admite. “Años de desgastar mis músculos por bailar con tacones. Estrés en mi cabello y piel, por los aerosoles, los tintes y el calor del rizador, y el maquillaje pesado que uso mientras sudo en el escenario “.

En la entrevista, la cantante hace autocrítica y considera que como muchas mujeres “sentí la presión de ser la columna vertebral de mi familia y mi negocio, y no me di cuenta de cuánto pesa en mi propiedad”.

Pero las cosas han cambiado y su enfoque ahora es más holístico: “Mi salud, la forma en que me siento cuando me despierto por la mañana, mi tranquilidad, la cantidad de veces que sonrío, lo que le doy a mi mente y mi cuerpo, estas son las cosas en las que me concentro ahora”, insiste Beyoncé.

“La salud mental también se trata del cuidado personal”, continúa. “Estoy aprendiendo a romper el ciclo de mala salud y negligencia, enfocando mi energía en mi cuerpo y tomando nota de las señales sutiles que me está dando. Tu cuerpo te está diciendo todo lo que necesitas saber, pero tuve que aprender a escucharlo“, añade.

Para encontrar ese equilibrio entre cuerpo y mente, Beyoncé descubrió recientemente el CBD, un ingrediente activo derivado del cannabis, conocido por su efecto relajante y sin efecto narcótico. “He visto sus beneficios sobre el dolor y la inflamación”, explica. “Me ha ayudado a aliviar mis noches inquietas y la inquietud que acompaña a la incapacidad de conciliar el sueño”.

Su familia no deja de apoyarla en este camino. “Uno de mis momentos más satisfactorios como madre es cuando encontré a Blue (su hija de 9 años) un día, sumergiéndose en su baño, con los ojos cerrados, usando las mezclas que creé y tomándome el tiempo para descomprimir y estar en paz “, informa. Antes de concluir: “Tengo tanto para compartir ... ¡y no ha terminado!”