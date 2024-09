Lola Índigo se planta ante las críticas por su cuerpo: "Me da mucha pena"

Lola Índigo se ha convertido en una de las artistas más relevantes de la escena musical española, una posición que implica un mayor escrutinio por parte del público. Por desgracia, el foco no se pone solo en su trabajo como cantante, sino que también se enfrenta a todo tipo de comentarios sobre su aspecto físico que le llegan a través de sus redes sociales. Las críticas relacionadas con su imagen se repiten un día tras otro y ella ha decidido plantarse ante esta situacion.

“Veo algunos comentarios sobre mi cuerpo en TikTok y me da mucha pena que la gente tenga tantos complejos como para decir estas cosas sobre los demás”, ha comenzado diciendo la cantante de “Mujer bruja”. Asegura que está tranquila y contenta con su físico, dejando claro que no quiere ser una esclava de su imagen: “Me encanta poder comer lo que me da la gana, hacer el deporte que me gusta y ponerme la ropa que me hace sentir bien en el escenario, enseñando lo que me apetezca”.

Insite en que está orgullosa de cada centímetro de su piel, incluso de lo que la sociedad y los cánones establecidos perciben como “defectos”: “Me encanta mi cuerpo, me encanta mi celulitis y cada día estoy más buena, o así lo pienso yo, que es lo que más me importa”. Por último, repite lo mucho que lamenta que sean las personas con sus propios complejos las que intentan hacer sentir mal a los demás por su físico y aboga por la diversidad: “De todo se sale. Estamos en 2024, es hora de que dejéis de pensar que todos los cuerpos que veis en televisión o sobre un escenario tienen que ser iguales”.

Su última polémica

Aunque dicen que lo mejor es hacer “oídos sordos a palabras necias”, Lola Índigo acostumbra a utilizar sus redes sociales para defenderse de las críticas. Una de las últimas polémicas en las que se vio envuelta llegó a raíz de la publicación de unas fotografías en las que aparecía en actitud cómplice con Achraf Hakimi, el exmarido de la actriz Hiba Abouk imputado por una supuesta agresión sexual a otra mujer.

Lola Índigo y Achraf Hakimi. Gtres

Muchos usuarios de las redes sociales cuestionaron la amistad de la cantante con el futbolista, teniendo en cuenta que el feminismo es una parte importante de su discurso público. “El acoso es insoportable. Nunca hablé de mi vida, pero llevo dos años con mi pareja y me relacionan con un hombre, porque respiramos el mismo aire, sin contexto y, de la nada, recibo una violencia verbal y una humillación sin sentido”, se defendió ella.