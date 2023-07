Antonio Orozco conmueve el público de Starlite con un concierto íntimo y muy especial

Antonio José Orozco Ferrón, (Hospitalet de Llobregat, 1972) conocido simplemente como Antonio Orozco, es un cantante y compositor cuya magia hace años que traspasó fronteras, logrando ser número uno en múltiples países y alcanzando un doble disco de platino con su esperado álbum "Aviónica". Uno de los artistas españoles más queridos, con más de 1.500.000 discos vendidos, 1 disco de diamante, 9 discos de platino y numerosos de oro, ha realizado más de 2.500 conciertos en España, Europa y Latinoamérica. Ha sido número #1 en España, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Ecuador y alcanzado los primeros puestos del Top #10 en Argentina, Estados Unidos y México. Premiado con el Ondas 2003 al Mejor Artista en Directo, ha sido nominado a los Premios Grammy Latinos entre los mejores compositores del mundo por su canción "Estoy hecho de pedacitos de ti". Esta nominación es un claro reconocimiento a su talento como compositor y su impacto en la música en español.

Su afición por componer, cantar y tocar la guitarra se remonta a su adolescencia. Él mismo cuenta que con 15 años, en un viaje a Sevilla, vio cantar y tocar a unos chicos en las calles del barrio de Triana. Esto fue un gran impacto para él y reunió un poco de dinero para comprarse su primera guitarra. Sin embargo, la vis artística ya la tenía en casa. Su tío, presidente de la Peña Antonio Mairena, cantaba y su padre lo acompañaba a las palmas. Con constancia y suerte consiguió grabar su primer disco, después de tocar en muchos bares de su ciudad, "pagando por hacerlo", como él mismo dice.

Antonio Orozco ofreció anoche un inolvidable concierto en Starlite Occident en el que la emoción y la energía se dieron cita a partes iguales. Su espectáculo, "Mitad Antonio, mitad Orozco" es su puesta en escena más personal hasta el momento. En él abre su alma y muestra su lado más vulnerable y la dualidad humana que, en su caso, aúna persona y artista. Su talento y sensibilidad artística lo han convertido en un referente internacional de la música en español.

Anoche no faltaron sus éxitos como "Te esperaré", "Ya lo sabes", "Temblando", "Llegará", y "Mi héroe". Estas canciones han resonado en el corazón de su fiel audiencia, consolidando a Orozco como un artista querido y reconocido en el universo de habla hispana tras diez álbumes de estudio publicados.

Desde el momento en que el talentoso cantante pisó el escenario, el lugar se impregnó de su carisma y pasión musical, atrapando la atención de todos los asistentes. El repertorio no decepcionó, y los fanáticos se deleitaron con los más reconocidos temas de Orozco, que hicieron que el público coreara y bailara al unísono. Canciones como "Estoy hecho de pedacitos de ti", "Entre sobras y sobras me falta"”, "Devuélveme la vida" o "Lo que tu quieras soy" resonaron en cada rincón del Auditorio, creando una conexión especial entre el artista y sus seguidores. La atmósfera estaba cargada de entusiasmo y emoción y la complicidad del artista con su público estuvo presente durante todo el show. Antonio Orozco con su voz cargada de personalidad, logró transmitir su autenticidad y talento.

Antonio Orozco es un trabajador incansable y hemos podido disfrutar de él en su versión más televisiva como "coach" en la edición española de La Voz. Su conexión con el público es evidente y anoche, Starlite Occident le recibió, iluminándose con la energía y talento de este artista que brindó una experiencia musical única y memorable.

Entre los momentos más especiales de la noche, cuando Antonio Orozco interpretó en el escenario junto a Javier Crespo, ganador de la novena edición del talent show La Voz, el tema "Devuélveme la vida":"Hace muy poquito viví un montón de días especiales con un ser de luz, una persona espectacular, con gran carisma, muy joven y del que he aprendido muchísimo. Tuve la oportunidad de pasar con él un montón de meses el año pasado. Me gustaría invitarle esta noche a cantar. Un fuerte aplauso para Javier Crespo". Y continuaba: "Dentro de muy poco se va a poder escuchar a Javier en todos lados. Es verdad que va todo muy despacio, pero las cosas que son tan hermosas tienen que ir despacito. Lo que ha cantado hoy, lo prometo, que se me han puesto los pelos de punta. Yo creo que esta canción nunca se ha cantado tan bonita".

Tras su debut en el Auditorio, Javier Crespo continuó disfrutando del concierto de Antonio Orozco desde el palco presidencial, junto a la fundadora del festival, Sandra García-Sanjuán.

Enamorado del mágico enclave natural donde se celebra Starlite Occident, Antonio Orozco afirmaba: "Me quedaría aquí a vivir", mientras animaba al público a encender sus linternas y a apagar el resto de luces que iluminaban la cantera de Nagüeles: "¿Podríais apagar a luz del concierto para que yo vea esto? ¿Podéis apagar el cañón? ¿Podéis apagar todo el escenario? ¿Podéis apagar las montañas? Sandra, apaga las montañas, por favor. Esta foto me la tengo que llevar para poner en mi mesita de noche y que me ilumine el resto de mi vida. Con esta foto intentaré convencer a la dueña de este garito de que el año que viene me vuelva a traer. Mirad qué cosa más bonita, por Dios, es que no lo estáis viendo. Daros la vuelta y mirad esto. ¿Sabéis lo que significa Starlite Occident? Cerca de las estrellas. Mirad todas las estrellas que hay esta noche aquí", decía refiriéndose a su público.

Además del público entregado, el concierto también contó con la presencia de reconocidas celebridades que no quisieron perderse esta inolvidable velada. Rostros conocidos como Sonia Ferrer, disfrutaron de un concierto mágico en el mejor festival boutique del mundo.