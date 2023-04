Bar Rafaeli: «No me asusta la vejez»

La supermodelo israelí toma el relevo de iconos de la moda de la talla de Irina Shayk como imagen de la campaña primavera/verano 2023 de la marca de calzado XTI. Aprovechamos su paso por España para hablar con ella de amor, sus hijos (fue madre de su tercer vástago, David, en enero de 2020. Tiene otras dos hijas, Liv, de seis años de edad, y Elle, de cinco) filtros y la importancia de ignorar el qué dirán.

Es muy selectiva con tus trabajos, ¿qué le enamoró del proyecto de XTI?

A lo largo de los años he ido viendo las campañas de la marca y tengo que decir que siempre me han encantado. Me quedé prendada de la atmósfera de sus imágenes y del hecho de que siempre apuesten por «looks» cómodos y elegantes, por lo que cuando me pidieron que trabajara con ellos, inmediatamente dije que sí.

De hecho, en la campaña lleva varios zapatos que son realmente cómodos. ¿Eres de las de “para fingir hay que sufrir” o crees que la comodidad es clave?

Definitivamente, creo que estar cómoda es lo más importante. ¡Cuando sufro ni me veo bien, ni me comporto como soy y ni siento que mi personalidad pueda brillar! Creo que cuando estás más guapa es cuando te sientes bien y tienes confianza en ti misma, y considero que sentirte bien con lo que llevas forma parte del pack.

En sus fotos de Instagram apuesta por looks naturales e incluso posa sin maquillaje. Como madre, ¿cómo se siente acerca del efecto que los filtros y Photoshop pueden tener en las generaciones más jóvenes, demasiado expuestas a una falsa perfección?

Como dices, no uso ni filtros ni Photoshop, pero seamos honestas: las fotos que veis son aquellas en las que me veo bien. Una gran parte de la adulación actual, en mi opinión, se basa en la falsedad que reina en las redes sociales. La mayoría de la gente publica solo sus mejores momentos, que por supuesto son esos que capturan imágenes felices, pero es importante recordar que no siempre estamos al 100%. Trato de trabajar la autoestima de mis hijos y enseñarles a que se alegren por la felicidad de los demás, sin compararse jamás con ellos.

En una ocasión dijo que la moda le ha dado la oportunidad de ser alguien que no siempre es. ¿Quién diría que es ahora mismo?

Soy una persona muy básica, sencilla y no tan glamurosa como pudiera parecer. Prácticamente nunca me maquillo y me encanta llevar pantalones de chándal y entrenar. Lo que quería decir es que gracias a la moda, puedo convertirme durante unas horas en una persona glamurosa. De hecho, quizás soy una persona tan sencilla en mi día a día precisamente porque me sobra y me basta con esa sofisticación que rodea a mi trabajo.

De hecho, la última vez que hablamos confesó que cuando sus hijos crecieran un poco más, se animaría con el diseño. ¿Estamos cerca de ese momento?

Mis hijos todavía son jóvenes. ¡El mayor tiene seis años! Aunque es cierto que me apasionan el diseño arquitectónico y el diseño de interiores, mi pasión aún no es tan fuerte como para detenerlo todo y concentrarme en eso.

Bien sabemos que no es fácil tener una pareja sólida en este mundillo. ¿Cuáles son los secretos para estar tan enamorada después de diez años?

Vivimos en Israel con nuestros tres hijos, y creo que el hecho de que yo tenga que viajar de vez en cuando nos ayuda y explica en cierto modo que aún estamos tan enamorados. Sin embargo, supongo que la razón principal es que trabajamos bien juntos. En cualquier mundillo es complicado mantener la pasión, y es algo que hay que trabajar, pero si lo haces con alguien que encaja contigo, ¡es divertido!

¿Cuál es el mejor consejo que alguien le ha dado en la industria de la moda?

Pues es un consejo válido para cualquier industria. Mi mamá, desde que soy una niña, me ha dicho que sea amable con todos, tanto con el jefazo absoluto como con quien te limpia la casa.

¿Le asusta envejecer?

¡En absoluto! ¡Me siento mejor conmigo misma que cuando tenía veinte años! Además, creo que cuando eres madre, te tomas las cosas de otra manera. Me preocupa que mis hijos sean felices y estén sanos, no mi edad.

Ahora que habla de la maternidad, todavía hay quienes se molestan al ver a una madre posar en ropa interior o en traje de baño. ¿Cómo es posible?

La pregunta realmente importante es por qué a la gente le importa. Creo que las personas que juzgan y critican a los demás están demasiado aburridas y no están satisfechas con su vida, por lo que analizan al resto constantemente. No dejo que la gente así me quite la energía. Yo creo en el vive y deja vivir y poco más.