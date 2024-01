Bradley Cooper y Gigi Hadid confirman su romance, de la mano por Londres

El actor Bradley Cooper y la modelo Gigi Hadid comenzaron su relación el pasado mes de octubre, pero no ha sido hasta ahora que han sido pillados en público mostrando gestos de complicidad. La pareja ha sido pillada paseando de la mano por Londres, según informa el diario "The New York Post".

La pareja vestía con ropa informal y acudía a realizar algunas compras y después almorzaron en un restaurante local. No se sabe el motivo de la estancia de la pareja en Reino Unido. Aunque ambos se percataron de la presencia de fotógrafos, no cambiaron en ningún momento su actitud.

La modelo, de 28 años, ya conoce a la madre del actor, Gloria Campano, lo que confirma que la relación se afianza. La última relación sentimental que se conoció de la modelo fue a comienzos de 2023 cuando se la relacionó con Leonardo DiCaprio. Un romance que duro apenas unos meses.

Bradley Cooperes padre de una niña, Léa de Seine (6), con la modelo Irina Shayk. Por su parte, Gigi Hadid es madre de una niña, Khai (3), fruto de su relación con el cantante Zayn Malik, excomponente de la boy band One Direction.