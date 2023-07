Gigi Hadid reacciona con ironía a su detención en las Islas Caimán por marihuana

Las Islas Caimán son famosas por sus paradisíacas playas y paisajes de ensueño, y la modelo Gigi Hadid tenía grandes planes para disfrutar de este destino durante el mes de julio junto a sus amigas. Sin embargo, su viaje dio un giro inesperado cuando fueron detenidas por las autoridades locales debido a la posesión de marihuana, un hecho que ha dado mucho de qué hablar.

El incidente ocurrió el pasado 10 de julio, cuando Gigi Hadid y su amiga Leah llegaron al aeropuerto Owen Roberts International en un avión privado. Al revisar sus maletas, las autoridades encontraron marihuana y elementos para fumarla en las pertenencias de ambas jóvenes, lo que llevó a su arresto.

Tras el arresto, las dos amigas fueron procesadas en el centro de detención y tuvieron que pagar una fianza para poder continuar con sus vacaciones. Dos días después, comparecieron ante las autoridades y se les impuso una multa de 1.000 dólares cada una por la tenencia ilegal de marihuana en el territorio caribeño.

Según informó TMZ, el grupo de Gigi Hadid había adquirido la marihuana de manera legal en Nueva York, donde su uso está permitido, pero en las Islas Caimán solo se permite el uso de pequeñas dosis de aceite de CBD para terapias médicas. Aunque la modelo tenía un certificado médico, este no tuvo validez en este caso específico.

A pesar del incidente, la falta de Gigi Hadid no quedará registrada en su historial delictivo, ya que se trató de una cantidad muy pequeña y no se consideró un delito grave. La multa no representa un problema para la modelo, cuyo patrimonio se estima en 30 millones de dólares.

Lo que sorprendió a muchos fue la reacción de Gigi Hadid en sus redes sociales. Pocos horas después de que se publicara la noticia de su detención, la modelo compartió una serie de fotos de sus vacaciones en las Islas Caimán y se tomó el incidente con humor.

"A buen fin no hay mal principio", escribió en su publicación. Por su parte, su amiga Leah también compartió fotos y se mostró igualmente tranquila ante la situación: "¿Ser tan monas? Culpables de todos los cargos".

Los seguidores de ambas modelos reaccionaron con humor y apoyo en los comentarios, y aunque ninguna de las dos respondió, queda claro que están tomando el incidente con una actitud positiva y ligera.

Y aunque el incidente ha sido comentado ampliamente en las redes sociales, tanto ella como su amiga Leah han demostrado que prefieren enfocarse en disfrutar de su tiempo en las Islas Caimán y dejar atrás el episodio con una sonrisa.