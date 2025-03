Brigitte Bardot confiesa su peor dolor a los 90: "Todos se han ido"

"¡No me importa la vejez! Ni siquiera la vi venir", declaró Brigitte Bardot al cumplir 90 años, en septiembre de 2024. Desde Saint-Tropez, donde vive dedicada a la protección de animales y a celebrar la vida, ve pasar la vida resignándose a ser una de las últimas figuras sagradas del cine francés. La gran musa aún se encuentra transitando el duelo por Alain Delon, fallecido el 18 de agosto de 2024. "Pierdo un amigo, un alter ego, un cómplice", se despidió desconsolada.

Brigitte Bardot en topless en Saint Tropez LR

Este viernes 28 de marzo concedió una entrevista a la cadena de televisión BFM TV y habló con tristeza de la pérdida de muchos de sus seres queridos. "Tengo una especie de ordenador en la cabeza y, de vez en cuando, mi mente se aleja un poco para tomar aire fresco. Y pienso en la gente que amé o que amé y que ya no está. Además, no me queda nadie. Todos se han ido".

Confesó con emoción que, casi ocho meses después, no consigue que cicatrice el dolor. Sigue siendo igual de intenso. "Nunca se supera la muerte de un amigo. Estaba muy, muy triste. Le extraño muchísimo. Fue lo más hermoso que me pasó en Francia. Fue una gran amistad y, sobre todo, estábamos en la misma onda, de forma amistosa".

Recalcó su relación de amistad, zanjando de una vez la insinuación amorosa que siempre les persiguió. "Solo rodamos dos películas malas juntos. Así que, cinematográficamente, no fue gran cosa. Pero amistosamente sí ", concluyó. Bardot aprovechó su intervención para lanzar una nueva queja contra la práctica de la caza con perros: "Francia es uno de los últimos países de Europa que todavía practica esta monstruosidad ". La edad no le hará detener esta lucha. "¡Tengo mucha suerte porque tengo un temperamento fogoso! Es difícil derribarme", dijo.

Brigitte Bardot larazon

No quiere un cementerio

En la entrevista del viernes expresó con valentía que no tiene ningún miedo a la muerte. "La vida hoy hace que la muerte parezca algo extraordinario". De hecho, según reveló en junio de 2024 a Paris Match, ya ha dejado claro dónde quiere descansar cuando muera. No será un cementerio, sino su propio hogar. Es decir, La Madrague, su hermoso refugio costero de Saint-Tropez en el que vive desde 1958.

No desea más epitafio que su nombre y fechas de nacimiento y muerte junto a una pequeña cruz de madera. "Nada más. Como hice con mis perros, mis gatos, mis caballos, mis ovejas, a quienes me uniré", señaló este icono de belleza y sensualidad que hace tiempo decidió abandonar el ruido de la farándula por el silencio y la luz de la Costa Azul.