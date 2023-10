Bruce Willis “ya no se comunica verbalmente” y ha perdido las ganas de vivir

Emma Heming, la mujer de Bruce Willis, se ha volcado en cuerpo y alma para que su marido tenga una buena calidad de vida. Es muy duro lo que está pasando, a veces tiene ganas de tirar la toalla y es que ser cuidadora de una persona dependiente no es sencillo. Esto le ha llevado en varias ocasiones a confesar el calvario por el que atraviesa, además de ofrecer píldoras sobre la evolución del actor, retirado apresuradamente tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal. Pero esta vez no ha sido ella quien ha acercado su estado de salud a sus fans, sino que ha sido un amigo íntimo del intérprete quien ha arrojado más luz sobre lo que sucede. Y el testimonio no podía ser más desgarrador para aquellos que le querían.

La voz de Bruce Willis saldrá en anuncios en Alemania larazon

Glenn Gordon Caron, quien fuese creador de la serie ‘Luz de luna’, interpretada por Bruce Willis en los años 80, siempre ha atesorado muy buena amistad con el actor. En su labor como director, productor y guionista, ha estado en contacto con el intérprete toda la vida, también en esta dura etapa en la que la demencia frontotemporal le ha apartado de su carrera en el cine, de su vida pública y también, según él, de las ganas de continuar adelante.

Así lo cuenta en una entrevista concedida a ‘New York Post’ tras haber visitado a Bruce Willis, como hace de forma habitual cada mes. No puede evitar mostrarse pesimista con la evolución que está teniendo su amigo: “Mi sensación es que durante los primeros uno a tres minutos sabe quién soy”, reconoce Glenn, apenado por lo que ha visto recientemente: “Cualquiera que haya pasado tiempo con Bruce Willis sabe que no hay nadie que tuviera más alegría de vivir que él. Amaba la vida y adoraba levantarse cada mañana y vivirla al máximo”. Pero esto ya no es así, porque asegura que “es como si ahora viera la vida a través de una mosquitera”.

El director y guionista afirma que Bruce Willis ya “no se comunica verbalmente. Solía ser un lector voraz (aunque no quería que nadie lo supiera) y ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él; sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él sabes que es Bruce, y estás, agradecido de que aún esté ahí, pero la alegría de vivir se ha ido”, reconoce muy dolido por la situación con la que debe lidiar el actor y sus seres queridos.