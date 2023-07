Cancelan concierto de Johnny Depp tras encontrarlo inconsciente en la habitación de su hotel

El martes pasado, el actor y cantante estadounidense Johnny Depp tenía que tocar junto a su banda "Hollywood Vampires" en el Papp László Budapest Sport Arena, pero minutos antes de iniciar el concierto se vieron obligados a cancelarlo después de que Depp apareciese inconsciente en la habitación de su hotel. La organización tuvo que llamar a un médico debido a la gravedad del estado en el que se encontraba el actor.

La banda, compuesta por Alice Cooper, Joe Perry y Tommy Henriksen, emitió un comunicado en el que manifestaban sentirse apenados por no poder presentarse ante sus fans debido a causas imprevistas. Días después, el medio "Daily News Hungary" reveló que la salud de Depp habría motivado la cancelación del concierto. Otros medios locales aseguran que horas antes del espectáculo, el actor fue visto bebiendo y que habría manifestado sentirse indispuesto.

Su ausencia durante la prueba de sonido no alarmó al equipo. "Todo estaba listo, el escenario estaba listo, el equipo detrás del escenario estaba listo para la fiesta. A nadie se le ocurrió que podría haber un problema, especialmente porque los miembros de la banda habían hecho la prueba de sonido. Nadie pensó en el hecho de que Johnny Depp no participó; su micrófono fue instalado por un miembro del personal, pero eso no es inusual para tales estrellas", declaró un asistente al diario húngaro.

Esta misma noche, la banda continuará con su gira europea y se presentará en Polonia. Se desconoce si Depp participará en el concierto y cuál es su estado de salud actual. La organización ya está trabajando para reprogramar el espectáculo cancelado y poder compensar a los fans, muchos de los cuales se habían desplazado expresamente a la capital húngara para ver a sus ídolos.