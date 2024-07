Clint Eastwood, destrozado tras morir su novia de 61 años

La tragedia ha golpeado a Clint Eastwood a los 94 años. El afamado actor acaba de perder a su gran amor, a su novia, Christina Sandera, que ha fallecido a los 61 años de manera inesperada. Al menos sí para el público, que desconocía si su pareja sufría algún tipo de enfermedad que contextualice su pérdida, la cual está siendo desgarradora para él y sus seres queridos. Mediante un escueto comunicado de prensa, el intérprete ha querido dar la triste noticia al mundo: “Christina era una mujer encantadora y cariñosa, y la echaré mucho de menos”, ha reconocido en su texto remitido al diario ‘The Hollywood Reporter’.

Clint Eastwood larazon

Pocos son los detalles que se han podido conocer sobre la muerte de la novia de Clint Eastwood. Siguiendo la estela de su romance, su fallecimiento ha sido igual de discreto y, por el momento, no se han desvelado las causas por las que ha perdido la vida, ni las circunstancias que han rodeado a su último adiós. Lo mismo que sucede con los entresijos de su relación, la cual ha permanecido en un discreto segundo plano, alejada de la atención mediática para poder ser disfrutada en la intimidad. Y así parece que será también ahora su despedida, haciendo piña con sus seres queridos y dejando fuera miradas indiscretas.

Clint Eastwood conoció a Christina Sandera cuando ella trabajaba como camarera en un hotel. No uno cualquiera, sino un establecimiento de Carmel-by-the-Sea, el pueblo en el que el actor se ha sentido como en casa desde hace décadas y donde ha emplazado su disfrute en sus días de asueto. De hecho, tan comprometido está con esta localidad, que incluso se convirtió en su alcalde entre 1986 y 1988. Aunque quizá se llevó lo mejor del pueblo al ganarse el amor de su pareja, con la que ha compartido sus días hasta el final, pese a no querer dar el paso de formalizar su unión. No llegaron a casarse y tampoco se animaron a tener hijos en común. El intérprete ya había probado suerte en el pasado en estos terrenos y no lo consideraba indispensable para prometer el éxito en una relación. Se casó dos veces, aunque por su vida han pasado muchas mujeres. Seis de ellas le convirtieron en padre de ocho vástagos. Ha sido muy feliz, especialmente en su última etapa junto a Christina Sandera, a la que ahora llora tras su inesperada muerte, a los 61 años, dejándole viudo a los 94 años.