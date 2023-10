El dardo envenenado de Bad Bunny a Shakira y la ocurrente respuesta de ella

Las pullas de Shakira a Gerard Piqué en formato musical han supuesto un gran revuelo social. No solo se han convertido en los temas más bailados de las pistas de este verano, sino también en la sensación para la crónica social, que desgranaba cada frase para despejar las dudas sobre la polémica ruptura con el padre de sus dos hijos. Todo comenzó con la canción que la colombiana grabó junto a Bizarrap, ‘Sesión 53’, donde su ex y Clara Chía salían muy mal parados por los reproches y comparaciones que se entonan. Pero hay una frase en esta canción que trajo mucha controversia: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Quizá asociar su lucha personal contra el futbolista con la lucha feminista no fue del todo comprendido. Esto ha hecho que muchos sectores hayan puesto la voz en grito contra ella, como aquellos que reclaman que no solo es importante facturar, también declarar a Hacienda lo facturado. Pero quizá sea otro tema. El que nos atañe lo ha rescatado Bad Bunny, uno de los grandes de la música urbana del momento, que ha querido responder a Shakira y, concretamente, el himno que cantó a modo de inicio revolucionario.

Lo hace en su nueva canción ‘Los Pits’, en el que habla de cómo ha logrado tener éxito haciendo lo que le gusta, pero colando una clara referencia a la ex de Gerard Piqué y a su polémica frase: “Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar”, le responde el puertorriqueño. Esto bien podría iniciar una guerra con artillería cruzada entre canción y canción, pero quizá la artista tiene ya demasiados frentes abiertos, por lo que ha querido zanjar rápido con esto, antes de que se convierta en un nuevo huracán mediático.

Story de Shakira Instagram

Shakira ha mostrado en sus stories de Instagram que ya ha tenido ocasión de escuchar el último temazo de Bad Bunny. Publica un pantallazo de la letra de la canción en Spotify, precisamente del instante en el que el cantante pronuncia la frase que podría desatar la ira de la colombiana. No ha sido así, le ha tendido la mano con una ocurrente propuesta, demostrando que no le ha sentado mal la osadía: “¡Facturemos juntos entonces!”. Por si no lo veía o se hacía el loco, se preocupó en etiquetarle en la publicación, esperando con ello quizá cocer un nuevo hit con una colaboración que rompa todas las listas musicales. Algo que hicieron compartiendo escenario en la Super Bowl de 2020 y que podría repetirse si entre broma y broma al final se esconde una propuesta de dueto en firme.