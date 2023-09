Donatella Versace critica las políticas anti-gay del gobierno italiano desde el escenario de La Scala

La diseñadora Donatella Versace ha criticado al gobierno italiano por lo que describió como políticas anti-gay en un discurso personal y sincero que hizo referencia a su difunto hermano, Gianni Versace, mientras recibía un premio de moda este fin de semana. "Nuestro gobierno está tratando de quitarle a la gente el derecho a vivir como quieran", dijo Versace en un discurso en el que citaba la política gubernamental que permite que solo el padre biológico en parejas del mismo sexo sea reconocido oficialmente como tal. "Están restringiendo nuestras libertades", destacó.

"Todos debemos luchar por la libertad, en una época en la que las personas trans todavía sufren una violencia terrible, una época en la que los niños de parejas del mismo sexo no son considerados sus hijos, una época en la que las voces de las minorías son atacadas por nuevas leyes", dijo la diseñadora.

Los activistas de los derechos de los homosexuales han elogiado el discurso de Donatella por desafiar claramente las acciones del gobierno, y piden a toda la comunidad de la moda que se implique más. "Donatella Versace fue la primera persona en Italia en ser tan clara y explícita frente a la política homofóbica del gobierno", dijo Franco Grillini, un veterano activista por los derechos de los homosexuales. "Ella es uno de los nombres más importantes de la moda e invito a otros a seguir su ejemplo".

Italy's Prime Minister Giorgia Meloni press conference in Brussels STEPHANIE LECOCQ EFE

Además de bloquear el reconocimiento de los hijos de parejas del mismo sexo, el gobierno Giorgia Meloni está impulsando una legislación que prohibiría la búsqueda de una madre de alquiler en el extranjero, castigándola con penas de prisión y penas severas. Una ley de 2004 ya prohibía la gestación subrogada en Italia.

El líder del Partido Gay de Italia también elogió el apoyo de Versace y le ha pedido que respalde su campaña para conseguir un referéndum sobre el matrimonio homosexual en las elecciones italianas. Esperan empezar a recoger firmas en enero, conscientes de que "esta mayoría parlamentaria no quiere darnos derechos". Italia aprobó las uniones civiles entre personas del mismo sexo en 2016, el último gran país occidental en hacerlo.

"La declaración de Donatella Versace es importante (...) Ella dejó claro cómo este gobierno está disminuyendo las libertades y los derechos de la comunidad LGBTQ", señaló Fabrizio Marrazzo, portavoz del Partido Gay y del referéndum por el matrimonio igualitario. "Le pedimos que nos apoye, en particular la campaña para que el matrimonio de lesbianas, gays y trans sea igual al de todos los demás".

En un momento conmovedor de su discurso, Versace recordó el día en que su hermano Gianni le habló de su orientación sexual. "Tenía 11 años cuando mi hermano Gianni me dijo que era gay. Para mí no cambió nada. Lo amaba y no me importaba a quién amaba".