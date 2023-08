Eros Ramazzotti estrena nueva novia 25 años más joven que él

El verano suele ser una temporada ideal para poner a prueba las relaciones de nuestros famosos, pues gracias a sus vacaciones descubrimos si una pareja ha decidido separar sus caminos, así como desvelar nuevos romances sorpresa. Estos meses de calor son ideales para estrechar lazos y generar nuevos instantes, lo que obliga a aquellos que han iniciado un discreto romance a salir de sus escondrijos y pasear su amor. Así le ha sucedido a Eros Ramazzotti que, previendo que la joven que le acompaña iba a llamar mucho la atención, se ha adelantado y la ha presentado al mundo oficialmente como su nueva novia.

El popular cantante italiano está de nuevo enamorado, como así ha querido dejarlo claro a través de sus redes sociales, dejando a sus fans con la boca abierta. También con ciertos celos y es que el ‘soltero de oro’ de la música italiana vuelve a estar cazado tras su divorcio. Y es que la fotografía elegida por el artista para dar a conocer a su nueva ilusión no deja lugar a dudas de que entre ellos existe un vínculo muy fuerte, asentándose poco a poco para tener visos de continuidad más allá del verano, que las hormonas revoluciona.

La joven en cuestión es Dalila Gelsomino. También de procedencia italiana, aunque de una añada más temprana, pues Eros Ramazzotti cuenta ya con 59 años y su nueva novia tiene 25 años menos, 34 primaveras. Pero la edad no supone un obstáculo cuando hay amor y entre ellos parece que el sentimiento está muy presente, como así se ha preocupado en dejar constancia el propio artista: “No escuches las palabras de la gente. El amor es sordo, terco, no tiene edad, hace bien, no se esconde, enseña, crece, a veces es feroz y a veces sobrepasa los límites”, escribía con romanticismo, para cerrar su mensaje con un sincero “te amo”.

Dalila Gelsomino, la nueva novia del cantante italiano, no ha querido dejar pasar esta oportunidad presentada por su chico, por lo que también ha dejado constancia pública de sus sentimientos. “Solo fui una pequeña parte de esta gira y es la parte que me permitió ver todo el enorme trabajo de un equipo de gente sobre el terreno y con gran talento. Amable, humilde, loco, agradable y con una nobleza que te desarma”, respondía ella.

Como cabría esperar, al presentar de forma oficial a su novia a través de las redes sociales, la noticia copó muchos titulares en territorio italiano. Así se ha ido conociendo un poco más a esta joven nacida en Milán, capital de la moda, sector en el que ha trabajado como modelo. Sin embargo, actualmente se desarrolla profesionalmente en el sector de la organización de eventos en México, donde vive desde hace ya siete años y también escenario de su enamoramiento de Eros Ramazzotti.