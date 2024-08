La estrategia de Angelina Jolie para dar esquinazo a Brad Pitt en Venecia

Angelina Jolie es uno de los rostros más esperados en el Festival de Venecia, donde ya ha comenzado la llegada de estrellas del séptimo arte, seguidos de un tsunami de flashes. Aunque los nombres que más suenan en la 81º edición del Festival son otros, como el de Sigourney Weaver por recibir el León de Oro honorífico, lo cierto es que mucho se está hablando de la exmujer de Brad Pitt. Y no tanto por el papel que tendrá en la cita veneciana, sino más bien por cómo va a ingeniárselas para dar esquinazo a su exmarido, quien tiene previsto que esté en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Dado su deseo de no volverle a ver y que todos los recuerdos se queden en el pasado, se las tendrá que apañar para darle plantón.

Brad Pitt abandona a Angelina Jolie por su comportamiento egoísta larazon

La actriz tiene por encargo presentar la película ‘María’, del director chileno Pablo Larraín, en la que da vida a la cantante de ópera María Callas. Ya se ha instalado en Venecia para tan importante labor, pero con la mosca detrás de la oreja al saber que tendrá que pasar por un momento tenso con Brad Pitt, después de sus últimos contundentes movimientos. Siguen luchando por los viñedos en suelo francés, ha conocido ahora que su hijo Shiloh ha pedido formalmente eliminar el apellido Pitt de su nombre –al igual que otros tres de sus hermanos- y también tuvo un encuentro tenso con su suegro en un evento cultural. Hay mucho que esconder en el armario, mucho por lo que retirarse la cara al cruzarse. Aunque también mucho que les une que han preferido no atender. Pero ahora van a tener que verse de nuevo. ¿O no?

Brad Pitt tiene que acudir a la fiesta grande del cine en Venecia a presentar su nueva película, ‘Wolfs’, en la que comparte cartel con George Clooney. Allí estará Angelina Jolie y no precisamente con muchas ganas de hablar sobre el proceso de divorcio eterno que no llega nunca a su fin y que les mantiene aún en pie de guerra ocho años después. Es por ello que, desde la organización, a demanda de la actriz, ha tenido la delicadeza de poner mucho tiempo entre ambos para evitarles el incómodo momento de cruzarse por sus caminos. Así lo ha establecido Alberto Barbera, director artístico del Festival. Así, este jueves 29 de agosto presentará su película ella, para irse rápidamente con su director, Pablo Larraín, a hacer lo propio en Colorado, en el Festival de Telluride. Según la estrategia, hay un día entre ambos para darse tiempo suficiente para que puedan irse cómodamente: “Brad llegará el sábado a Venecia. No hay manera de que puedan cruzarse en el Lido”, promete.