Los gestos que evidencian la crisis matrimonial de Messi y Antonella Roccuzzo

Los rumores apuntan a que la relación de Leo Messi y Antonella Roccuzzo podría estar atravesando horas bajas. De hecho, se habla ya de crisis y una posible ruptura matrimonial. No es la primera vez que estas especulaciones sobre problemas conyugales hacen sombra a su felicidad de más de seis años, pero esta vez los dimes y diretes están cobrando especial relevancia, hasta el punto de que sus gestos están siendo analizados. Y no solo aquellos que realizan en las redes sociales, sino también esos otros involuntarios que se enmarcan bajo la comunicación no verbal y que grita aquello lo que a veces los protagonistas desean callar.

Leo Messi, Antonella Roccuzzo y sus tres hijos Gtres

La pareja, que tiene tres hijos en común, podría estar pensando en romper su vínculo. O al menos eso es lo que aseguran desde distintas redacciones y se comenta ampliamente en las redes sociales. Más después de viralizarse un vídeo en el que una experta en lenguaje corporal haya puesto a examen sus movimientos. A través de TikTok, miles de usuarios han visto al detalle cómo la especialista en la materia desgrana cada mirada, cada beso y cada gesto que han protagonizado en público.

Según la psicóloga Flor Rodríguez, el distanciamiento entre ellos es evidente: “Lo primero que me llama la atención es que en la entrega del Balón de Oro, Antonella va a besar a Messi y Messi le pone el cachete. Después, en otra escena, cuando Messi finalmente gana el Balón de Oro, llama a Anto al escenario a recibir el premio con él y Anto no sube. Van únicamente los hijos”, analiza con detalle la experta en comunicación no verbal y lenguaje corporal. Además, en las fotografías resultantes de la velada también ve un claro distanciamiento entre ambos, que no puede ser salvado pese a sus intentos de ofrecer una imagen de normalidad.

Ante tales comentarios que ponen en entredicho la estabilidad de su matrimonio, Leo Messi no ha tardado en ofrecer un gesto que despeje cualquier duda. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, aunque no ha caído en la trampa de declararle su amor a su esposa, pues podría volvérsele en su contra y evidenciar algo que él no desearía mostrar en público. Es por eso que se limitó a cambiar su foto de perfil, cediéndole el protagonismo a su mujer, Antonella Roccuzzo, así como a sus hijos, con los que ha iniciado una nueva vida en Miami.