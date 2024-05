Jennifer López, desesperada, pide auxilio a la ex de Ben Afleck para salvar su matrimonio

Los rumores de crisis entre Jennifer López y Ben Affleck llevan siendo una constante desde hace semanas. Se habla de graves baches en su matrimonio difíciles de solventar, que han llevado incluso a su distanciamiento físico. Ella ya busca una nueva casa y él ocupa otra vivienda cercana al hogar conyugal, a la espera de que sus problemas se soluciones y las aguas vuelvan a su cauce. Sin embargo, parece que el tiempo transcurre sin avances significativos, lo que ha hecho que la cantante tome cartas en el asunto y tome una decisión drástica para luchar por la estabilidad de su unión. Esta determinación le ha llevado a pedir ayuda donde menos se esperaba. Y es que no solo se ha refugiado en su familia y en su círculo de íntimos amigos, sino que también ha ido a pedir auxilio a la ex de su marido, Jennifer Garner.

Jennifer Lopez y Ben Affleck saliendo del hotel Crillon, el 23 de julio de 2022 en París, Francia. Foto por ABACAPRESS.COM GTRES

La reina del R&B ha buscado apoyo en la exmujer de su esposo y madre de sus tres hijos para tratar de esquivar un nuevo divorcio. El exmatrimonio se lleva muy bien y la actriz siempre ha velado por el bienestar del hombre con el que formó una familia, convirtiéndose incluso en un pilar en la vida de Jennifer López. Y es que ella mejor que nadie entiende por lo que pasa la cantante y los problemas que debe enfrentarse en el día a día con su marido, pues ella misma lidió con ellos en el pasado y desencadenaron su fracaso matrimonial. “Ella fue a su casa para hablar con él sobre esto y tratar de mantenerlos a los dos juntos”, deslizan diversos medios británicos sobre esta alianza entre las mujeres de Ben Affleck.

Sobre la mesa están puestas las adicciones que arrastra el afamado actor y el miedo de Jennifer Garner es que un nuevo revés sentimental le hagan recaer. Considera que está al borde del abismo y lo necesita en plenas facultades por el bien de sus tres hijos en común: “El mayor temor en este momento es que comience a beber nuevamente y la razón por la que Jennifer lo ha estado vigilando es para asegurarse de que esto no suceda”, asegura una persona de su círculo más próximo consultada por la prensa inglesa. Así, se subraya el compromiso de la ex de arropar a Jennifer López en su lucha por salvar su matrimonio, una prioridad que la actriz se ha marcado como un propósito propio.

Ben Affleck y Jennifer Garner larazon

Después de muchos rumores sobrevolando a Jennifer López y Ben Affleck, finalmente la artista ha hecho frente a las incómodas preguntas que le ha realizado la prensa. Lo ha hecho cuando no le ha quedado otro remedio, pues se encontraba en plena promoción de su nueva película para Netflix, Atlas: “¿Tu divorcio con Ben Affleck es real?”, le lanzaban a bocajarro y sin anestesia previa. Aunque su compañero de reparto, Simu Liu, trató de salvarla del mal trago pidiendo que “no vamos a hacer eso”, lo cierto es que ella quiso responder por ella misma: “Tú eres mejor que eso”, le frenó en seco al periodista para hacerle replantearse si la cuestión planteada era correcta o no. Para rebajar la tensión, su compañero volvió a tomar la palabra: “No vengan aquí con esa energía. Por favor, gracias. Me gustaría añadir que Jenn es productora en esta película. Y la razón por la que Sterling y yo estamos aquí es porque a Jenn le importa. Y Jennifer López le importa la representación y la diversidad. Y ella es la jefa”, atajó.