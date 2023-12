Un juez ordena a la BBC publicar los correos electrónicos relacionados con Martin Bashir

Un juez ha criticado duramente a la BBC por no publicar un gran número de correos electrónicos relacionados con el escándalo de la entrevista de Martin Bashir en 1995 con la princesa Diana en Panorama.

Los documentos fueron solicitados por un periodista, Andy Webb, que estaba investigando qué sabían los directivos de la corporación y qué se había hecho con el periodista. Bashir renunció oficialmente a su trabajo en la BBC en 2021. Se supo que había conseguido la entrevista mediante engaños y documentos falsificados.

La BBC reveló una pequeña cantidad de mensajes a Webb, pero ahora resulta que había más de 3.000 correos electrónicos. La corporación ha dicho que contenían información que era "irrelevante" o "legalmente privilegiada", motivo por el que no se entregaron.

El juez Brian Kennedy ordenó a la BBC que publicara más correos electrónicos, diciendo que la corporación había sido "inconsistente, errónea y poco confiable" en la forma en que abordó la solicitud inicial. Y añadió que la respuesta de la BBC era "motivo de grave preocupación".

En un comunicado, la BBC aceptó, pero dice que está considerando la sentencia. Además, la BBC dice que también se disculpó ante Webb y el tribunal.

El hermano de la princesa Diana, el Conde Spencer, que ha apoyado la investigación de Webb, dijo a la BBC que la integridad de las personas dentro de la organización estaba en juego. "La gente de la BBC responsable de esto se ha escondido detrás de abogados caros en un momento en que la BBC, esta gran institución nacional e internacional, está haciendo recortes. Y creo que eso es obsceno", dijo al programa Broadcasting House de BBC Radio 4.

Explicó en el programa que se acercó a la dirección de la BBC en 2020 y le dijeron que no podían hablar con Bashir porque estaba demasiado enfermo. "Mi sospecha es que estaban inventando una historia para intentar que no estuviera disponible durante un momento de particular interés en la entrevista de Diana, que era el 25º aniversario", dijo el Conde Spencer.

Añadió que las altas figuras de la BBC no deberían esconderse detrás de la organización para proteger sus carreras, sino que la BBC debería estar "protegida por altas figuras responsables".

La salida de Bashir de la BBC se produjo después de que surgieran preguntas sobre cómo consiguió la entrevista con la princesa Diana. La entrevista, vista por más de 20 millones de personas, fue considerada una gran primicia para la BBC en ese momento. Pero poco tiempo después de su emisión comenzaron a surgir preguntas sobre la forma en que se consiguió.

En 2021, una investigación independiente realizada por Lord Dyson, un ex juez superior, encontró que Bashir utilizó el engaño para conseguir la entrevista y luego mintió a los directivos de la BBC. Un artista gráfico que trabaja para la BBC contó que Bashir le había pedido que presentara extractos bancarios falsos. Parecían mostrar pagos realizados por un grupo periodístico a un antiguo miembro del personal del Conde Spencer.

El informe Dyson decía que esto era para ganarse la confianza del conde Spencer, para que le presentara a Bashir a Diana.

Cuando los jefes de la BBC lo interrogaron, Bashir admitió que se habían burlado de las declaraciones, pero negó repetidamente haberle mostrado estos documentos al hermano de la princesa.

El informe dice que Bashir "mintió y mantuvo la mentira hasta que se dio cuenta de que ya no era sostenible. Este fue un comportamiento sumamente reprensible que arroja dudas considerables sobre su credibilidad en general". Bashir había declarado anteriormente que burlarse de los documentos "fue una estupidez" y lo lamentó, pero dijo que no influyeron en la decisión de Diana de ser entrevistada.